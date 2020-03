Már ezernél többen haltak meg Olaszországban

Mintegy 130 ezer fertőzött és 4600 haláleset a világ 114 országában, ez a COVID 19 koronavírus március 12-i, déli órákban jelzett nemzetközi mérlege.

Miközben Európában és az Amerikai Egyesült Államokban szélsebesen terjed az immár világjárványnak minősített fertőzés, addig Kínából és Dél-Koreából reménykeltő hírek érkeznek. Mindkét ázsiai országban csökken a fertőzés üteme, ám a bizakodó kínai hatóságok is hozzáteszik, hogy egyelőre nem tudni, kialakulhat-e újabb gócpont, vagy valóban túl van már a nehezén Kína. Kínában 80 793 fertőzést regisztráltak, 63 ezret pedig már gyógyultnak nyilvánítottak. Köztük van egy 103 éves asszony is, aki a legidősebb koronavírussal fertőzött beteg a világon. Az asszony Wuhanban él. Csong Nansan kínai epidemiológus, aki 2003-ban, a SARS vírus leküzdésében játszott szerepével tett szert világhírnévre, egy sajtótájékoztatón azt mondta, a koronavírus-járvány vélhetően júniusban befejeződik. Európában eközben újabb és újabb megbetegedéseket jelentenek és egyre több ország jelenti be az első haláleseteket is. Ausztria, Lengyelország és Görögország csütörtökön jelezte az első halálesetet. Az európai fertőzés gócpontjának számító, gyakorlatilag általános karanténban lévő Olaszországban csütörtöktől további szigorításokat foganatosítottak, már csak a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok tartanak nyitva. Az országban a halálos áldozatok száma ezer, a fertőzötteké 15 ezer fölé nőtt.

Franciaországban még nem született döntés arról, hogy elhalasztják-e a járvány miatt az önkormányzati választás vasárnapi első fordulóját. Az országban több mint 2200-an fertőződtek meg, a halottak száma pedig 48.Tegnap további óvintézkedések történtek. Az oktatási minisztérium adatai szerint már 12 millió diákból 420 ezer nem jár iskolába. a párizsi Disneyland, amely évente 15 millió érdeklődőt fogad, április 15-ig felfüggesztette bizonyos rendezvényeit. Spanyolországban is hatalmas ugrás történt csütörtökön mind a fertőzések, mind a halálozások számát illetően. Egyetlen nap alatt 48-ról 84-re emelkedett a halottak száma, a fertőzötteké pedig 2277-ről 2968-ra. A legérintettebb régió Madrid, ahol az esetek több mint felét regisztrálták. Ott az iskolák bezártak, a múzeumok is, a parlament keddtől kezdődően 15 napra felfüggesztette tevékenységét, miután egy képviselőnél koronavírus fertőzést mutattak ki. A spanyol kormány minden tagján koronavírus tesztet végeztek, miután az esélyegyenlőségi miniszter, Irene Monteronál koronavírust mutattak ki. Montero élettársa, Pablo Iglesias kormányfő-helyettes azonnal karanténba vonult. Pedro Sanchez kormánya az elkövetkezőkben videokonferenicák révén igazgatja az országot. Németországban is ugrásszerű volt a növekedés. Szerdáról csütörtökre 613 új esetet regisztráltak, 2155-re emelkedett a fertőzöttek száma. Eddig 4 személy vesztette életét. Az Angela Merkel utódát keresőkormánypárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elhalasztotta április 25-re tervezett elnökválasztó kongresszusát a járvány miatt, Stájerországban pedig a március 22-i választást halasztják el. Drasztikus szigorításokat vezetett be Szlovákia is, többek között az oktatást is felfüggesztik. Csehország szükségállapotot hirdetett. Bezárnak az iskolák Írországban, Norvégiában és Szlovéniában is csatlakozva, a hasonló rendeletet már korábban meghozó Dániához, Romániához. Az Európai Unió vezetői, Ursula von der Leyen bizottsági és Charles Michel tanácsi elnök közös nyilatkozatban hangsúlyozta, a koronavírus-járvány nyomán globális válsághelyzet alakult ki, amely nem korlátozódik egyetlen kontinensre, és amelynek megoldása együttműködést, nem pedig egyoldalú fellépést igényel.