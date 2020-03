Kimutatták a koronavírust a brazil elnök szervezetében

A rendkívüli oktatási állapot egyelőre három hétre szól.

Az egyetemek után hétfőtől bezárják kapuikat Ausztriában a középiskolák is, egészen pontosan a 14 évesnél idősebb korosztály számára szűnik meg a tanítás. A szigorú döntésről, amely 410 ezer tanulót érint, az oktatásügyi miniszter számolt be. Heinz Fassman hangoztatta, hogy a koronavírus gyors terjedése készteti erre a lépésre a kormányt, a 14-30 éves korosztály ugyanis a legveszélyesebb vírushordozó. A középiskolák után szerdán az általános iskolák is leállnak, a 6-14 év közötti gyerekek – számuk 690 ezer – otthonról folytatják a tanulást. Amelyik szülő úgy dönt, hogy gyermekét már hétfőtől nem engedi iskolába, az külön igazolás beküldése nélkül is megteheti. A rendkívüli oktatási állapot egyelőre három hétre szól. Azok a 14 éven aluli iskolások, akiknek a szülei nem tudják otthoni tartózkodásukat megoldani, azok szerda után is mehetnek iskolába, a tanári karon belül megszervezik őrzésüket. A nagyszülőknek tilos az unokákra vigyázni, így a kormányhatározat, a 60 éven felülieket veszélyezteti ugyanis leginkább a koronavírus. Megszervezik a 14 éven felüliek esetében is az iskolai ügyeletet. A 14 évesnél fiatalabb tanulók szülei a következő három hétre kényszerszabadságot is kaphatnak, ez esetben a fizetésük egyharmadát az állam állja, az engedélyről és a fizetség kétharmadáról azonban a munkáltatók döntenek. Ennek az eljárásnak a részleteiről még folynak a tárgyalások. Az oktatási miniszter közlése szerint az otthoni tanulás során új tananyagot nem tanulnak a tanulók, csak ismételnek, méghozzá a tanárok által összeállítandó segédanyagok alapján. A szakértők a jövő hét fejleményei alapján döntik el, hogy milyen tempót ölt a vírus terjedése, érdemes-e húsvét után is otthon tartani a gyerekeket. Becslések szerint a szülők 80 százaléka meg tudja szervezni a tanulók házi őrzését. A kormány azon van, hogy a munkavállalók minél nagyobb hányada, függetlenül attól, hogy gyermekes-e vagy sem, teleworking rendszerben, azaz otthonról, interneten folytassa munkáját a jövő héttől. A további szigorú döntések sorában hétfőtől csak 15 óráig tartanak majd nyitva az éttermek, bárok, egyéb szórakozóhelyek. A kereskedelmi vállalkozások nagy része teljesen leáll, csak az alapellátást biztosító érdekeltségek – élelmiszerboltok, bankfiókok, gyógyszertárak, postafiókok maradnak nyitva. A belügyminiszter, Karl Nehammer közlése szerint megtiltják francia, spanyol, svájci érdekeltségű repülőjáratok landolását Ausztriába, Svájc esetében szigorú határellenőrzést vezetnek be a közutakon is. Két tiroli települést, nyaralóstól, szállodástól, átfogó karanténba zárnak.