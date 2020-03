Uszodákat, edzőtermeket és bárokat zárnak be több német tartományban

Schleswig-Holstein tartomány vezetése arra kérte a lakosokat, hogy halasszák el a magánjellegű eseményeket is.

Több német tartományban bezárják az uszodákat, mozikat, edzőtermeket, klubokat és bárokat a koronavírus-járvány terjedésének akadályozása érdekében. Erről szombaton döntöttek a tartományi kormányok. Németország továbbra is a legérintettebb európai országok közé tartozik: a fertőzöttek száma szombaton 733-mal 3795-re nőtt. A halálos áldozatok száma nyolc. Berlinben betiltották az 50 fősnél nagyobb tüntetéseket. Az éttermekben az asztaloknak legalább másfél méteres távolságra kell lenniük egymástól. A járvány által viszonylag kevéssé érintett Schleswig-Holstein tartomány vezetése messzebb ment a többieknél: arra kérte a lakosokat, hogy halasszák el a magánjellegű eseményeket is, mint például az esküvőket és a temetési szertartásokat. Az észak-rajna-vesztfáliai Kölnben, a járvány németországi gócpontjában vasárnaptól április 10-éig minden tüntetést betiltottak. A turistalátványosságnak számító kölni dómba mostantól csak imádság céljára szabad bemenni. A Saar-vidéken is bezárják a bárokat, a diszkókat és a nyilvánosházakat. A német tartományokban már korábban meghozták azt a döntést, hogy az óvodától a középiskoláig nagyjából öt hétre bezárnak minden oktatási intézményt.