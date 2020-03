Szükségállapottal kezd a második Orban-kormány

A február elején, bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott kisebbségi kabinet eddig ügyvivőként dolgozott.

Szükségállapotot hirdetett Klaus Johannis államfő szombaton késő este, a rendelkezés hétfőtől lép életbe. A rendkívüli intézkedésekkel immár a szombaton, ugyancsak rendkívüli körülmények között megszavazott és beiktatott második Orban-kormánynak kell megbirkóznia. A február elején, bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott kisebbségi kabinet eddig ügyvivőként dolgozott, igaz, hosszú ideig leginkább csak azon, hogy a november végi parlamenti választást előbb, a júniusi helyhatóságiakkal együtt rendezzék meg. A kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL), amely az ország elnökét, Klaus Johannist is adja, azért törekedett minden áron a voksolás előre hozására, mert a közvélemény-kutatások nagy fölényüket jelezte, amely viszont elpárologhat az elkerülhetetlen őszi gazdasági szigorításokkal. A román parlamentben egyelőre szociáldemokrata, baloldali többség van, Ludovic Orban és a PNL bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg Viorica Dancila szociáldemokrata (PSD) kormányát. Ám miután a választási törvény módosítása miatt Orban is bukott (egy évvel a választások előtt jogállamban nem szokás változtatni a hatályos szabályozáson), Johannis államfő csakazértis újra őt kérte fel kormányalakításra. Az alkotmánybíróság azonban ezt alkotmányellenesnek ítélte, mire Johannis újabb „csakazértissel” a bukott kormány leginkább bírált miniszterét, Florin Citut bízta meg, aki viszont múlt csütörtökön lépett vissza. Egyetlen párt sem tülekedett megragadni a lehetőséget, Johannis pedig pénteken este harmadszor is felkérte Orbant. A parlament szombaton rendkívüli óvintézkedések közepette változatlan összetételben meg is szavazta a korábban megbuktatott kabinetet. A miniszterjelölteket videokonferencia formájában hallgatta meg a parlament, mivel az egész ügyvivő Orban-kormány péntektől házi karantéban volt, mert előzőleg a liberális párt egyik ülésén mindnyájan találkoztak egy utólag bizonyítottan koronavírussal fertőzött PNL-szenátorral. A parlamenti szakbizottság összeült ugyan a meghallgatásra, de tagjai szájmaszkkal, fertőtlenített útvonalon, egyesével járultak a parlamentben kijelölt szavazóterembe, ahol fertőtlenített „szavazógolyókkal” voksoltak. A megbuktatott, majd elutasított Orban-kormány ezúttal a minimálisan szükséges 233 helyett 286 képviselő és szenátor bizalmát kapta meg, csupán 23-an voksoltak ellene. A kormányt a pillanatnyilag még parlamenti többséggel rendelkező szociáldemokraták is megszavazták. A PSD-s házelnök azzal indokolta igenlő voksaikat, hogy bár sem Klaus Johannis államfő, sem a PNL és Orban nem érdemlik meg a bizalmat, az ország és lakossága viszont megérdemel egy funkcionális államot, amely gyorsan reagálhat a járványra. A plenáris vita elmaradt, Orban írásban küldte el programbeszédét, amely elsősorban a koronavírus járvány leküzdéséhez szükséges, illetve annak hatásait enyhítő intézkedésekre összpontosított. Vasárnapra szabadult a házi karanténból a kabinet, miután minden miniszternek negatív lett a koronavírus tesztje. Románia annak ellenére vezet be szükségállapotot, hogy az országban egyelőre nem kiugróan magas a fertőzöttek száma és már múlt héttől rendkívüli intézkedések vannak hatályban. Vasárnap délben 123 igazoltan fertőzött személyt tartottak nyilván, halálesetet még nem jelentett Románia. Ennek ellenére fennáll a veszély, hiszen az olaszországi helyzet romlása nyomán tömegesen érkeztek haza az ott élő és dolgozó román állampolgárok. A szigorítások bevezetése után sokan megpróbálták kijátszani a hatóságokat a karantén elkerülése végett, de az utóbbi héten már nem igazán volt erre lehetőség miután a rendőrség, hadsereg és közegészségügyi hatóságok is segítik a határőröket. Azok azonban, akiknek sikerült a drasztikus intézkedések előtt belógniuk az országba, még mindig komoly potenciális veszélyt jelentenek.