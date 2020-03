A győri idősotthonokban kijárási tilalmat rendelt el a polgármester

Hátrébb vonja a 65 év feletti orvosokat a tárca. Egyik napról másikra kellene a háziorvosok legalább 30 százalékénak megoldania a saját helyettesítését.

Az érintettek vasárnap délután kaptak egy utasítást az egészségügyért felelős államtitkár a humán miniszter aláírásával, hogy holnaptól a 65 év feletti orvosok nem vehetnek részt a közvetlen betegellátásban. Ezen utasítás szerint: Az „alapellátás esetén, kérem, hogy a már praxisközösségekben – csoportpraxisokban dolgozó kollégák szervezzék közösen a munkamegosztást ezen elveknek megfelelően, azon egyedül dolgozó 65 év feletti kollégák esetén, akik az ügyeleti szolgáltatást nyújtó munkatársaikkal együtt sem tudják ezt szervezni, kérjük, jelezzék fenntartójuk felé igényüket, akikkel együttműködve intézkedni fogunk a betegellátás biztonságát és a kollégák egészségét megfelelően szolgáló megoldás érdekében.” „Kérjük, őket olyan ellátási módokban vegyék szükség szerint igénybe, amelyek nem igényelnek közvetlen orvos/szakdolgozó – beteg találkozást. Hívják fel valamennyi dolgozójuk figyelmét, hogy az idős kollégákkal való személyes találkozásokat kerüljék, a teamekben is távkonzultációs kapcsolattartást tartsanak. A járványügyi intézkedések részeként elmúlt napokban megjelent jogszabály változások több új lehetőséget biztosítanak, amelyek alapján a fertőzésveszély elkerülésével lehet biztosítani betegeik ellátását: így: végezhető telefonos távkonzultáció, e-recept írás, a telefonos COVID-19 fertőzés gyanújának értékelését, az eddig is ismert formák, mint a radiológiai távleletezés.” Lapunknak az egyik érintett háziorvos, aki maga is 65 éves elmondta, hogy holnap ő ugyan éppen nem dolgozna, de akit felkért a helyettesítésére az, is 70 éves. Tanácstalan, hogy mi legyen, mert a környékén csupa idős háziorvos dolgozik. Az családorvosok korfája az egyik legidősebb, a legtöbb tavaly háziorvos 64 éves volt. Mindemellett az sem elhanyagolható, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja szerint több mint 400 betöltetlen praxis van Magyarországon. Ebből a szempontból Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyékben a legkritikusabb a helyzet. Egy másik háziorvos azt is jelezte, hogy a körzetek 80 százalékában önállóan és nem csoport praxisban dolgoznak a háziorvosok.