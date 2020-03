Volt menekültszállás helyén, a börtön területén épül a mobil járványkórház Kiskunhalason

A kávézók, éttermek, üzletek délután háromkor bezárnak.

Napirend előtti felszólalásában jelentette be az országgyűlésben Orbán Viktor a koronavírus-járvány miatti újabb intézkedéseket, amelyek alaposan felforgatják a mindennapokat. Az élet az elkövetkezendő hónapokban nem olyan lesz, ahogy megszoktuk - monda a miniszterelnök. Az újabb intézkedések keretében:

lezárják Magyarország határait, csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba;

a kávézók, éttermek, üzletek 15 óráig tarthatnak nyitva, kivéve az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat;

éjféltől megtiltják a rendezvényeket, sportrendezvényeket csak zárt kapuk mögött lehet megtartani;

a kórházakban általános látogatási tilalom lép életbe;

bezárnak a színházak, mozik.

A kormány azt is javasolja, hogy a koronavírus-járvány miatt a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el az emberek. Az idős embereknek, szülőknek, nagyszülőknek azt üzenik: ők különösen ki vannak téve a járvány veszélyének, ezért kérik, legyenek rendkívül óvatosak. Ez a vírus rájuk nézve különösen veszélyes - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta: Magyarországon eddig az egyedi megbetegedések időszaka volt, most azonban át fogunk lépni a csoportos megbetegedések szakaszába, ezért mindent meg kell tenni, hogy csökkenteni tudjuk a vírus terjedésének sebességét. Ezt a célt szolgálják a most bejelentett intézkedések is. A miniszterelnök megígérte: a járvány súlyos gazdasági következményei miatt a következő napokban gyors intézkedéseket hoznak, a következő hetekben pedig a munkahelyek megvédésre összpontosítanak majd. Erre nagy szükség lesz, mert

komoly munkanélküliségi hullám fenyegeti az országot

- mondta. A járvány okozta válság miatt az egész magyar gazdaság bajba kerül, de nem minden ágazat egyszerre. Vannak olyanok, ahol már most nagy a baj, ilyen a turizmus és a vendéglátás. Felkérte a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportot vezető Bártfai-Mager Andreát, hogy a bajba jutott ágazatok képviselőivel konzultáljon, javaslataikat, kéréseiket begyűjtse. Arra kérünk minden munkaadót és munkavállalót, hogy tegyenek személyes erőfeszítéseket - tette hozzá.