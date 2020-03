Ma dől el a foci Eb sorsa

Videókonferencián döntenek az Európai Labdarúgó-szövetség tagországai kedden a különböző sorozatok sorsáról, a kontinenstornát valószínűleg később rendezik meg.

Videókonferenciát szervezett keddre az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) az 55 tagországa részére. A tanácskozáson kell dönteni az elvileg június 12-én kezdődő Európa-bajnokság sorsáról, amelynek első alkalommal a sportág történetében tizenkét ország a házigazdája, köztük budapesti helyszínnel Magyarország is. A Puskás Ferenc Stadionban három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek.

Ezen kívül a koronavírus-járvány elmúlásának időpontjától függően különböző forgatókönyvekre van szükség a Bajnokok Ligája és Európa-liga kérdésében is. Mindkét európai kupasorozat a nyolcaddöntőknél tart, a legtöbb párosításban az első mérkőzéseket lejátszották, de a visszavágókat már nem. Az El-ben a Sevilla-Roma és Getafe-Internazionale párharcokban az első felvonást sem tudták lebonyolítani, a BL-ben "csak" négy visszavágó maradt el.

Az Eb-t illetően abban szinte minden érintett egyetért, hogy nem lehet nyáron megrendezni, új időpontot kell találni az eseménynek, hiszen a pótselejtezőket sem sikerült megrendezni. Március 26-án és 31-én kellett volna pályára lépniük a válogatottaknak, a magyarok Szófiában játszottak volna Bulgáriával, továbbjutás esetén pedig öt nappal később hazai pályán az Izland-Románia találkozó győztesével.

Az Eb elhalasztása a feltétele annak, hogy a legoptimistább jóslatok szerint is 4-6 hétre becsült kényszerszünet után normális körülmények között be lehessen fejezni a nemzeti bajnokságokat. Ha nem halasztják el az Eb-t, akkor május végéig be kellene fejezni minden országban a pontvadászatokat, illetve az európai kupákat, ami nem megoldható. Halasztás esetén június végéig-július elejéig kitolható a szezon befejezése. Ezért biztosnak tűnik, hogy a kontinenstornát később rendezik meg. Hogy mikor, arról megoszlanak a vélemények: két változat tűnik lehetségesnek, idén decemberben vagy ugyanazokon a nyári napokon, mint eredetileg tervezték, csak 2021-ben.

Az Eb új időpontját illetően komoly viták várhatók, az UEFA szempontjából kényelmesebb lenne a decemberi pótlás, mert jövő nyáron kezdődne az Egyesült Államokban a Bajnokok Ligája amerikai változata, három-három csapattal mindegyik csoportban. A sorozat busás bevételhez juttatná a közvetítési jogok értékesítésének köszönhetően az UEFA-t és az európai csúcsbajnokságok legjobb csapatait. (Az amerikai tornán a legerősebb európai ligák legjobb együttesei vesznek részt, és nagyobb összeget kapnak, mint az európai BL-szereplésért.) A mesés összegek elosztásából kimaradók - köztük Magyarország - érdeke a jövő nyári Eb-rendezés lenne, amikor a házigazdák a jó időben sokkal több kiegészítő programot tudnak szervezni, mint a decemberi hidegben. A szurkolók számára is kellemesebb élmény plusz 25-30 fokban ülni a nézőtéren, mint 0 fokban.

A BL és El folytatását illetően végleges döntés nem várható, de az irányvonalak meghatározása igen. Ha a bizakodóknak lesz igazuk és nem tart másfél hónapnál tovább a kényszerszünet, akkor az Eb elhalasztásával, sűrített menetrenddel oda-visszavágós formában be lehet fejezni mindkét sorozatot. Hosszabb felfüggesztés esetén elképzelhető, hogy minden párosításban csak egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Ebben az esetben annak meghatározása okoz problémát, hogy melyik csapat legyen a pályaválasztó. Ennél a forgatókönyvnél valószínűleg sorsolnának vagy az UEFA-ranglistán elfoglalt helyezés alapján döntenék el, melyik együttes játszhat otthon.

Az UEFA igyekszik minden tőle telhetőt elkövetni azért, hogy európai kupasorozatait végig lehessen játszani, ezért a BL és El törlése kedden szinte biztosan nem kerül napirendre.