Új esélyt kapott Izrael

Napokon belül a lehető legszélesebb nemzeti kormányt fog alakítani, ígérte meg hétfőn Beni Gánc, volt vezérkari főnök, amikor átvette a kormányalakítási megbízást Reuven Rivlin államfőtől.

Izraelnek 2018 decembere óta ügyvivő kormánya van, azóta három parlamenti választást tartottak, de sem a tavaly áprilisi, sem a szeptemberi voksolás után nem állt össze kormányzóképes többség. A március 2-i voksoláson ugyan a Benjamin Netanjahu vezette Likud szerezte a legtöbb, 36 mandátumot, de a kormányalakításhoz szükséges minimális 61 ajánlást a knesszet képviselőitől, Beni Gánc, a Kék-Fehér koalíció vezetője szerezte meg. Noha az elmúlt napokban Rivlin elnök nemzeti egységkormányt szorgalmazott és Netanjahu is a koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzetre való tekintettel ugyanezt sürgette, akár átmeneti kabinetként, hétfőn az államfő már csak „egy minél szélesebb kormány” felállítására ösztökélte Gáncot. A volt vezérkari főnök erre ígéretet is tett. Úgy fogalmazott, kormánya az összes párt szavazóit képviselni fogja ezekben a „nem átlagos napokban”. Gánc már vasárnap, miután megszerezte az ajánlásokat, közölte, szeretné, ha kabinetjében minden parlamenti párt képviselethez jutna. Kormányalakítási megbízása átvétele után pedig felszólította Benjamin Netanjahut, csatlakozzon erőfeszítéseihez. Gánc szerint nem a koronavírus járvány a legnagyobb válság, amivel eddig szembesült Izrael. Ne essenek pánikba, mutassanak higgadtságot, kérte a knesszet tagjaitól. Ígéretet tett arra, hogy kormánya nem csak a koronavírusból gyógyítja ki az izraeli társadalmat, hanem a „gyűlölet és megosztás vírusából is”. A 61 ajánlás ellenére sem biztos, hogy siker koronázza Gánc kormányalakítási törekvéseit. A Kék-Fehér és a Likud a napokban megkezdi az egyeztetéseket. Az izraeli pártpaletta azonban nagyon töredezett, a kis pártok zsarolási potenciálja pedig igen magas, mint ahogy az Avigdor Liberman vezette Jiszráel Bejtenu példája is mutatja. ( A szeptemberi voksolás után azért nem alakult kormány, mert Liberman egyik tábort sem támogatta). Ugyanakkor a kis pártok közötti feszültség is rendkívül mély, az ultraortodox pártok és a Jiszráel Béjtenu, valamint az arab pártok és a jobboldali radikálisok nem könnyen békíthetők össze. Gáncnak hétfő éjféltől kezdődően 28 nap áll rendelkezésére egy működő koalíció összehozására. Ha ez kevésnek bizonyul, 14 nap hosszabbítást kérhet az államfőtől. Benjamin Netanjahu ügyvivő miniszterelnök korrupciós pere ma, március 17-én kezdődik.