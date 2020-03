Biológiai veszélyhelyzetet hirdetett és kiutazási tilalmat rendelt el Ausztrália

A német kancellár szerint az áruszállítás a belső határokon bevezetett ellenőrzések miatt nehézségekbe ütközik, ezért a lehető leggyorsabban külön sávokat kell kialakítani a szállítmányozóknak.

Németország a koronavírus-járvány megfékezése érdekében azonnali hatállyal elrendeli a beutazási korlátozásokat , amelyekről az európai uniós (EU-s) tagországok állam-, illetve kormányfőit összefogó Európai Tanács keddi videokonferenciáján megállapodtak - jelentette be Angela Merkel német kancellár Berlinben.

A tanácskozás után tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy az EU lényegében beutazási tilalmat vezet be 30 napra az EU, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és az Egyesült Királyság állampolgárain kívül mindenkire.

A közösség vezetői abban is megállapodtak, hogy szoros együttműködéssel igyekeznek hazaszállítani az EU-n kívül rekedt állampolgáraikat. - Az EU-n belül kiemelten fontos biztosítani a határokat átívelő áruszállítás folyamatosságát - mondta Angela Merkel.

Kifejtette, hogy a belső határokon bevezetett ellenőrzések miatt ez nehézségekbe ütközik, ezért a lehető leggyorsabban külön sávokat kell kialakítani a szállítmányozóknak.

Aláhúzta, a koronavírus-járvány nagyon-nagyon komoly gazdasági következményekkel járhat, amelyeket az EU a legnagyobb határozottsággal igyekszik ellensúlyozni. Mint mondta, a pénzügyminiszterek már el is kezdték az egyeztetést arról, hogy miként vehet részt ebben az Európai Beruházási Bank (EBB) és az euróövezeti állandó válságkezelő alapja, az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM). Németországban kedden a Robert Koch járványügyi intézet (RKI) a legmagasabbra emelte a járványügyi figyelmeztetés szintjét az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése miatt. Hírportálok beszámolói alapján a tartományi egészségügyi minisztériumoktól begyűjtött adatok szerint

kedd este országszerte 9088 koronavírus-fertőzést tartottak számon. Ez 2267-tel több az előző esti 6821-nél.

A járványban 24 ember halt meg, 12 Észak-Rajna-Vesztfáliában, 6 Baden-Württembergben, 5 Bajorországban és 1 Hamburgban. Sajtóbeszámolók szerint a szövetségi kormány és a tartományi kormányok kidolgoztak egy közös tervet, amelyek szerint a kórházak és klinikák a súlyos esetek ellátására összepontosítanak, és igyekeznek minél magasabbra emelni az intenzív ellátásra alkalmas ágyak - kórházi férőhelyek - jelenleg 28 ezres számát. A kevésbé súlyos esetek ellátására ideiglenes kórtermeket rendeznek be egyebek mellett rehabilitációs központokban, szállodákban és vásárok rendezésére használt csarnokokban. A fővárosban, Berlinben meg is kezdték az előkészületeket egy ezer férőhelyes állomás kialakításához azokban a csarnokokban, amelyekben a nagy szakmai kiállításokat és vásárokat, például a Nemzetközi Zöld Hetet (Internationale Grüne Woche - IGW), a világ legnagyobb mezőgazdasági, élelmiszeripari és kertészeti kiállítását tartják. A koronavírus okozta betegségben (Covid-19) szenvedőknek létesítendő ideiglenes állomást a hadsereg (Bundeswehr) orvosi alakulataival együtt működtetik majd. A járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására sorra jelentenek be intézkedéseket a tartományok. Az első Bajorország volt, amely már hétfőn létrehozott egy 10 milliárd eurós válságkezelő alapot. Kedden a többi között Brandenburg egy 500 millió eurós alapot jelentett be, a tartományi rangú főváros vezetése pedig első lépésként 100 millió eurót, majd további 200 millió euró támogatást ígért a kis-, és közepes méretű vállalkozások fizetőképességének fenntartására. Előzőleg, pénteken a szövetségi kormány közölte, hogy az állami fejlesztési bank (KfW) felső összeghatár nélküli hitel-, és garanciavállalási programmal segíti a bajba került cégeket, amelyek kérhetik adófizetési kötelezettségeik teljesítésének elhalasztását is, az eddiginél kevésbé szigorú szabályok mellett. A válság egy sor ágazatot sújt, egyebek mellett az autóipart. Kedden a Vokswagen csoport és a Daimler is termelésük jelentős részének felfüggesztését jelentette be. A legismertebb német ágazati elemző, Ferdinand Dudenhöffer a ZDF országos köztelevíziónak nyilatkozva kiemelte, az utóbbi hónapokban összeomlott a kínai piac, most az európai hanyatlik, a következő pedig az amerikai lehet, vagyis az autóipari termelés három legfontosabb felvevőpiacán egyszerre zuhanhat a kereslet.

- Erre az ágazat történetében nem volt példa. A most bontakozó folyamatok megítélésünk szerint a legsúlyosabb válságot jelentik a második világháború óta - mondta a duisburgi-esseni egyetem (UDE) autóipari kutatóintézetének (Center Automotive Research - CAR) társigazgatója.

A korlátozások a kiskereskedelmet is válságba taszítják. Az ágazat legfőbb szakmai szervezete, a német kereskedelmi szövetség (Handelsverband Deutschland - HDE) becslése szerint a nem élelmiszerek és háztartási szerek kiskereskedelmével foglalkozó cégek - így például a textil- és a bútoráruházak vagy éppen a parfümériák - naponta 1,15 milliárd euró bevételkiesést szenvednek el, állandó költségeiket viszont folyamatosan fizetniük kell.