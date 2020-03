Kibertámadás érte az amerikai egészségügyi tárcát, nyomoz az FBI

Az egész világra kiterjesztett utazási korlátozás határozatlan időre szól.

Az ország történetében először biológiai veszélyhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány szerdán az új koronavírus-járvány miatt, s egyúttal kiutazási tilalmat is elrendelt.



„Az életünk folyamatosan meg fog változni, ahogy megküzdünk a globális koronavírus-helyzettel. Ilyen legfeljebb százévente történik” – emelte ki Scott Morrison ausztrál kormányfő canberrai sajtótájékoztatóján.

Hozzátette, hogy az egész világra kiterjesztett utazási korlátozás határozatlan időre szól. A Qantas és a Virgin Australia ausztrál légitársaság már 90, illetve 100 százalékkal csökkentette nemzetközi járatainak számát.



„Ha lassítjuk a vírus terjedését, azzal életeket mentünk” – indokolta a döntést a miniszterelnök.

A kormány a vírus terjedésének megakadályozása érdekében a 100 fősnél nagyobb beltéri rendezvényeket is betiltotta. Az 500 fősnél nagyobb kinti eseményeket már korábban korlátozták. Az iskolák viszont egyelőre nyitva maradnak, mert a kabinet szerint az oktatási intézmények bezárása súlyos következményekkel járna. Példaként említette, hogy ha a gyerekek otthon maradnának, akkor az egészségügyben dolgozók mintegy 30 százaléka is kénytelen lenne kiesni a munkából, hogy otthon tudjon velük tartózkodni. A miniszterelnök leszögezte, hogy Ausztrália továbbra is „üzemelni” fog, de az élet nem olyan lesz, mint amilyennek az emberek megszokták. Ausztráliában eddig 450 személyt diagnosztizáltak a tavaly év végén Kínából indult új koronavírus okozta fertőzéssel, és 5-en haltak bele a Covid-19 névre keresztelt betegségbe.