Karantént rendeznek be a kiürített kollégiumokban

Akár milliárdos veszteség is érheti a budapesti önkormányzatot a koronavírus-járvány miatt, de a számláló még csak most indult el.

Gazdasági munkacsoport alakult a fővárosi operatív törzs mellett. A csoport feladata részben a budapesti önkormányzat által koordinált járványügyi védekezéshez szükséges források biztosítása, részben a város cégei által elszenvedett járványkárok felmérése, illetve a fővárosi gazdaság járvány utáni újraindítási programjainak kidolgozása – tájékoztatta a Népszavát Kiss Ambrus Budapest gazdasági ügyeit felügyelő főpolgármester-helyettese. A fővárosi önkormányzat 2020-as költségvetésében 7 milliárd forintot különített el vis major helyzetekre. Márpedig egy világjárvány kétségtelenül annak számít, így a városvezetés szükség esetén felszabadítja ezt a pénzt – tette hozzá Kiss Ambrus. Ebből az általános keretből vásárolják meg a szükséges védőfelszerelést például a hajléktalanellátásban dolgozóknak. A csoport már elkezdte annak felmérését is, hogy a közszolgáltató cégek gazdálkodását likviditási szempontból mennyire hozza nehéz helyzetbe a járvány, illetve az ahhoz kapcsolódó kormányzati és önkormányzati intézkedések sora. A korlátozások java még csak hétfőn lépett életbe, így egyelőre kevés adat áll rendelkezésre. Annyi már most tudható, hogy az új kormányzati finanszírozási modell miatt egyébként is kényes helyzetbe került fővárosi fenntartású színházak havonta 450 millió forint jegyár-bevételtől esnek el, míg a hétfőtől szintén zárva tartó gyógyfürdők bevételkiesése milliárdos is lehet. Igaz ezzel párhuzamosan az üzemeltetési költségek is csökkennek valamelyest. Szintén belépőjegy-érzékeny az állatkert, amelynek költségei ugyanakkor csak csekély mértékben csökkenthetők. Sok függ attól is, hogy a járvány meddig tart, hiszen az állatkert és a gyógyfürdők egyébként is nagy szezonális ingadozással működnek, így később akár be is hozhatják a mostani kiesést – hívta fel a figyelmet a gazdasági főpolgármester-helyettes, aki szerint mind ezeknél is nagyobb kihívás lesz a kormánynak és az önkormányzatoknak a cégek által befizetett iparűzési adó jövőre minden bizonnyal csökkenő összege. A visszaesés mértékét ma még nem lehet megjósolni, de mivel az önkormányzatoknak ez az egyik legnagyobb saját bevétele, így mindenképpen kihat majd a jövő évi gazdálkodásra. S akkor még nem beszéltünk az iparűzési adó mértékének csökkentéséről korábban belengetett központi javaslatról. Karácsony Gergely a munkacsoport felállításával egyidejűleg azt is bejelentette: a fővárosi önkormányzat hivatalában, illetve cégeinél dolgozó munkavállalókat nem fogja gazdasági hátrány érni amiatt, hogy otthonról dolgoznak, vagy gyermekükkel otthon maradnak. Ez nem jelent plusz terhet az önkormányzatnak, hiszen ezzel a munkabérrel egyébként is számoltak a költségvetés tervezésekor – jelentette ki Kiss Ambrus. Szerinte a kérdés inkább csak az, hogy adott munkakörben lehetséges-e a távmunka és ha nem, akkor a kisgyermekes munkavállaló a bölcsőde, az óvoda és az iskola bezárások miatt fizetett szabadságra menjen-e vagy más módon egyeznek meg a munkaadóval. A cél az, hogy senkit ne küldjenek fizetés nélküli szabadságra.