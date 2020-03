A járvány kezdete óta nem haltak meg ennyien Olaszországban, 35 ezernél több fertőzöttet diagnosztizáltak

Ausztriában némi kétségbeesés tapasztalható a koronavírus terjedése kapcsán, s amiatt, hogy az osztrák síparadicsomok a legveszélyesebb gócpontok közé tartoznak. Sebastian Kurz kancellár ugyan több területet helyezett vesztegzár alá, de különösen nagy aggodalomra ad okot a tiroli esetek magas száma.

A Die Presse szerdai számának címlapján levonja a megfelelő következtetést: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásának megfelelően minél több mintavételre van szükség. Miközben azonban az osztrákok rendre arról olvashatnak, hogy Dél-Koreában naponta akár 20 ezer tesztet is képesek elvégezni, náluk az összes mintavétel száma alig haladja meg a 10 ezret. Ezt pedig komoly kudarcként élik át. (Magyarországon a hivatalos tájékoztatás szerint szerda estig 1800 tesztet végeztek.) Az osztrákok számára semmiféle vigaszt sem jelent, hogy keleti szomszéduknál, a nagyjából egymillióval nagyobb lakosságú Magyarországon ennél összehasonlíthatatlanul rosszabb a helyzet: még 2000 teszt sem készült. Különösen sok bírálat éri a tiroli hatóságokat. A Der Standard szerint a tartományi kormányzat túl lassan reagált, mert komoly bevételkieséstől tartott abban az esetben, ha szigorú intézkedéseket rendel el. Mára azonban sokszorosan is vereséget szenvedett a helyi vezetés: nemcsak turisták nincsenek, a megbetegedések száma is magas. Ugyanakkor a sajtó arról számolt be, hogy sok külföldi nem is hagyta el Ausztriát, Innsbruckban maradtak különböző szállodákban, ezért még nagyobb bajtól tartanak. Akadtak, akik egyszerűen másik síparadicsomba mentek át. Az osztrák televízió, az ORF arra kereste a választ: elkerülhető lett volna-e a kialakult dráma. A tiroli politikusok továbbra is kötik az ebet a karóhoz. Sebastian Kurz párttársa, a szintén néppárti Günther Platter azt állította, minden tőlük telhetőt megtettek. A helyi kabinet egészségügyi felelőse, Bernhard Tilg pedig azt közölte, ők márpedig mindent jól csináltak. Csakhogy a tények nem ezt támasztják alá, s még az ÖVP-vel rokonszenvező konzervatív Die Presse is azt állapította meg, hogy komoly mulasztások történtek. Platter szerint azonban mindig is jól és gyorsan reagáltak a helyi hatóságok, például akkor is, amikor még Ausztriában még alig jelent meg a vírus, de már akkor leállítottak a határon egy Olaszországból Ausztriába közlekedő vonatot. A helyi hatóságokat kétféle bírálat éri. Nemcsak a lassú reagálást vetik a tiroli kormány szemére, hanem azt, hogy múlt héten teljes káosz közepette zajlott az ischlgi síparadicsom, az egyik legsúlyosabb gócpont bezárása. Annyira szervezetlenül zajlott a „mentés”, hogy azzal csak felgyorsították a vírus terjedését. A tiroli hatóságokat március 5-én értesítették arról, hogy 15 hazatérő izlandi fertőződött meg. Március 6-tól kezdtek teszteket végezni Ischlgben, másnap derült ki, hogy a Kitzloch nevű népszerű bárban koronavírussal fertőzött a pincér. A szórakozóhelyet fertőtlenítették ugyan, de még két napig tovább működhetett. Csak 10-én zárták be az összes helyi lokált, 11-én pedig az összes tiroli síparadicsomot karantén alá helyezték.

A nagy kérdés az, időben meghozták-e a szükséges intézkedéseket? Aligha lehet igennel válaszolni, hiszen majdnem egy hét telt el az első jelzések és a terület teljes lezárása között. A kérdés az, lehetett-e előre látni, hogy ezen hat nap alatt ennyire megnő a fertőzések száma? Egyértelmű, hogy a helyi hatóságok súlyos hibát követtek el, a tiroli egészségügyi hatóság azt kommunikálta, valószínűtlen, hogy egy bárban el lehet kapni a vírust. A kialakult helyzet még ugyanazon párt politikusait is megosztja. Johannes Rauch, az ausztriai zöldek vorarlbergi tisztségviselője szerint a mulasztások mögött nyilvánvalóan az áll, hogy a helyi kormányzat számára fontosabb volt a turizmusból befolyó bevétel az emberek egészségénél. Párttársa, a tiroli Gebi Mair már sokkal visszafogottabb, úgy véli, a turisztikai lobbi nem gyakorolt nyomást a helyi politikai vezetésre.