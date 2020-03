Véget ér a rendkívüli állapot Hokkaidón

Csak azok hagyhatják el a helységeket, akiknek ez elengedhetetlen ahhoz, hogy munkába járjanak, egészségügyi ellátáshoz jussanak, gyógyszereket szerezzenek be, élelmiszert vásároljanak vagy elintézzék a banki ügyeiket.

Ausztria Tirol tartományának minden települését karantén alá helyezik az új típusú koronavírus-járvány miatt – közölte Günther Platter tartományi vezető szerda este. Bejelentése értelmében a nyugat-ausztriai tartomány mind a 279 települését vesztegzár alá vonják, és csak azok hagyhatják el a helységeket, akiknek ez elengedhetetlen ahhoz, hogy munkába járjanak, egészségügyi ellátáshoz jussanak, gyógyszereket szerezzenek be, élelmiszert vásároljanak vagy elintézzék a banki ügyeiket. Azonban ezekben az esetekben is csupán a szomszédos településig szabad menni, tovább nem. A továbbiakban Tirolba csak azok utazhatnak be, akik ott élnek, vagy az egészségügyben vagy a kulcsfontosságú infrastruktúra működtetésében dolgoznak. Ausztriában Tirolban jelent meg először az új koronavírus, és jelenleg is ott található a legtöbb fertőzött.