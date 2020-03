Franciaországban egy nap alatt több mint 50 százalékkal nőtt a halálos áldozatok száma

Már több mint 9 ezer fertőzött van az országban.

A Franciaországban kihirdetett általános karantén második napján több mint 50 százalékkal nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzötteké pedig meghaladta szerdán a 9 ezret, miközben a kijárási korlátozásokat megszegőkre 4 ezerszer szabott ki bírságot a rendőrség.



Az egészségügyi hatóságok szerda esti tájékoztatása szerint 89-cel 264-re nőtt a Covid-19 névre keresztelt betegség áldozatainak száma.

A járvány januári kezdete óta 9134 fertőzöttet diagnosztizáltak, közülük 3626-an vannak kórházban, 931-en intenzív osztályokon. A súlyos betegek fele 60 évesnél fiatalabb, de az elhunytak 93 százaléka 65 esztendősnél idősebb volt.

- A járvány a teljes országban elterjedt, és a helyzet gyorsan romlik - mondta sajtótájékoztatóján Jérome Salomon, az egészségügyi tárca járványügyi felelőse.

Azt kérte mindenkitől, hogy feltétlenül tartsa tiszteletben a kedd délben érvénybe lépett kijárási korlátozásokat és az egészségügyi előírásokat annak érdekében, hogy a koronavírus terjedése lassuljon, és az egészségügyi dolgozók kevésbé legyenek túlterheltek. A nap folyamán mintegy 4 ezer koronavírustesztet csináltak a francia kórházakban, a járvány kezdete óta 42 500-at. Jérome Salomon azt mondta, csak olyan betegeknél végzik el a vizsgálatot, akik légúti nehézségekkel küzdenek, lázasak, valamint köhögnek. Az idősotthonok lakói a legveszélyeztetettebbek. Amint egyikük elkapja a vírust, a többiek 75 százaléka megfertőződik, és a halálozási ráta 20-30 százalékos lesz.

- Számukra már nincs hely a kórházakban, túlságosan legyengültek. Előnyben részesítjük, és ez teljesen érthető, az olyan embereket, akiknek nagyobb esélyük van meggyógyulni - mondta Gael Durel, a betegek elhelyezéséért felelős orvosok egyesületének elnöke az RTL kereskedelmi rádióban.

Ez a helyzet emlékeztet arra, ami Olaszországban gyakorlattá vált az elmúlt két hétben. A kijárások korlátozásának ellenőrzésére az utcákra vezényelt 100 ezer rendőr és csendőr 24 óra alatt 70 ezer embert igazoltatott, és 4095 esetben szabott ki 135 eurós (mintegy 46 ezer forintos) bírságot azokra, akik nem indokolt esetben, vagy igazolás nélkül hagyták el a lakhelyüket. - Ha szükséges, még többet fogunk büntetni, de nem ez a cél, hanem a franciák megóvása - mondta Christophe Castaner belügyminiszter az RTL rádióban.

A kormányzat elismerte, hogy logisztikai nehézségek merültek fel a védőfelszerelések, maszkok és kesztyűk pótlásakor, amelyeket kizárólag az egészségügyi dolgozóknak tartanak fent. Ők viszont készlethiányra panaszkodnak. Jérome Salomon szerint a nap folyamán 4 millió katonai maszkot szállítottak a kórházakba, és 25 milliót osztanak szét a héten a gyógyszertárakban, de utóbbiakat csak recept ellenében válthatják ki beteg vagy fertőzött emberek.

Kína nagyjából 1 millió maszkot ajánlott fel Franciaországnak, és az egészségügyi tárca a francia gyártóktól folyamatosan rendeli meg az utánpótlást. Sibeth Ndiaye kormányszóvivő elítélte, hogy a dél-franciaországi Montpellier kórházából mintegy 15 ezer egészségügyi maszkot loptak el ismeretlenek. A franciák a hét eleje óta minden este támogatásukról és hálájukról biztosítják az egészségügyi dolgozókat. Több párizsi kerületben és a vidéki városokban is az ablakokba kiállva 8 órakor közös tapssal és kiáltással köszönik meg az áldozatos munkájukat. Bár Párizsban és környékén van a legtöbb, mintegy 2 ezer beteg, továbbra is Elzászban a leginkább leterheltek a kórházak. Már nem tudnak új pácienst fogadni, ezért a hadsereg megkezdte egy tábori kórház felállítását a Mulhouse-i kórház parkolójában, a fertőzöttek egy részét pedig katonai repülőgépekkel a dél-franciaországi Toulon és Marseille katonai kórházaiba szállították át. Édouard Philippe miniszterelnök a szerdai kormányülés után bejelentette, hogy a kabinet előkészítette az egészségügyi rendkívüli állapotról szóló törvénytervezetet, amelyet csütörtök délután terjesztenek be a parlament elé. A szöveg a rendkívüli állapotról szóló 1955-ös törvény alapján készült, de célja a miniszterelnök szerint nem az egyéni szabadságjogok szűkítése, hanem a járványhelyzettel szembeni általános intézkedések törvényi kereteinek megteremtése. Csütörtökön kerül a két ház elé az idei költségvetést módosító törvényjavaslat is, amelyben az állam 300 milliárd eurós garanciát szavatol bankhitelek formájában a kis- és középvállalkozásoknak, valamint egy támogatási alapot hoz létre a kényszerszabadságon lévők munkanélküli-segélyének kifizetésére. A nemzetgyűlés egyébként csökkentett létszámmal dolgozik, miután a képviselők közül legalább 18-an, az alkalmazottak közül pedig 8-an fertőzöttek, és 2 szenátornak is pozitívnak bizonyult a koronavírustesztje.