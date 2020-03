Sok országban felfüggeszti a vízumkiadást az Egyesült Államok

Donald Trump szerda este aláírta a 250 milliárd dolláros segélycsomagot.

Az Egyesült Államok külképviseletei, tekintettel az új típusú koronavírus terjedésére, beszüntetik a vízumkiadást sok országban – jelentette be az amerikai külügyminisztérium Washingtonban szerdán este. A tárca közleménye szerint az amerikai külképviseleteken – nagykövetségeken és konzulátusokon egyaránt – zavartalan a munka, csak a nem amerikai állampolgárok számára szünetel a vízumkiadás.



„Amint lehetségessé válik, a vízumkiadás is folytatódik, de pontos dátumot erről jelen pillanatban nem tudunk adni” – fogalmazott a kommüniké.

A minisztérium nem tette közzé a vízumkiadás felfüggesztésében érintett országok listáját, azt tanácsolva a beutazási engedélyért folyamodóknak, hogy az adott államban található amerikai nagykövetségnél érdeklődjenek.



„Washington a legrosszabb formáját hozná” A Politico című amerikai lap exkluzív értesülései szerint a Trump-kormányzat a gazdaság fellendítése érdekében azt fontolgatja, hogy bővíti a vízumlehetőségeket azon gazdag külföldi bevándorlók számára – köztük a kínaiaknak is –, akik beruháznak az Egyesült Államokban. Az ilyen típusú vízum jogszerű tartózkodási engedélyt biztosít az Egyesült Államok egész területén. Eddig évente 10 ezer ilyen, EB-5-ösnek nevezett vízumot adtak ki, ezt a számot növelnék évi 75 ezerre, ugyanakkor a megkövetelt beruházási összeget 900 ezer dollárról (287 millió forintról) 450 ezer dollárra (143,5 millió forintra) csökkentenék. A lap kormányzati forrásokból származó információi szerint a javaslatot a kormányzat várhatóan beilleszti az új típusú koronavírus terjedése miatt kialakult gazdasági visszaesést enyhíteni célzó gazdaságélénkítő csomagtervbe. Az elképzelésnek vannak ellenzői. A Politico megszólaltatta R. J. Haumant, a Szövetség az Amerikai Bevándorlási Reformért nevű szervezet kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatóját, aki már tárgyalt a javaslatról mind a Fehér Házban, mind a szenátusban. Hauman a lapnak úgy nyilatkozott, hogy „Washington a legrosszabb formáját hozná, ha a koronavírussal kapcsolatos csomagtervet arra használná fel, hogy több zöldkártyához juttasson kétes beruházókat, ráadásul abból az országból, ahonnan a koronavírus eredt”. A Brookings Intézet adatai szerint az EB-5 vízumprogramban részt vevők elsősorban Kínából, Dél-Koreából és Tajvanról érkeznek az Egyesült Államokba.

Trump aláírta a 250 milliárd dolláros segélycsomagot

Helyi idő szerint szerda éjjel a Fehér Ház bejelentette: Donald Trump szerda este aláírta azt a 250 milliárd dolláros segélycsomagot, amelyet pár órával korábban fogadott el a képviselőház után a szenátus is. A 250 milliárdos összegből az új típusú koronavírus terjedése elleni azonnali intézkedéseket finanszírozzák. Ezek közé tartozik az órabérben dolgozók fizetett betegszabadsága, a munkanélküliségi biztosítás kiterjesztése és az ingyenes vírusteszt biztosítása is. A voksolás után Mitch McConnell, a szenátusban többségben lévő republikánusok frakcióvezetője fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a segélycsomag „a képviselőház demokrata párti politikusai és Trump elnök munkatársai közötti jó szándékú, kétpárti együttműködés eredménye”. Közben a törvényhozók szerdán este is folytatták az egyeztetéseket az amerikai közéletben „nagy csomagnak” elkeresztelt, a gazdaság segítését és élénkítését célzó csomagtervről. Ennek összege 1000 milliárd dollár lehet, bár Steve Mnuchin pénzügyminiszter több interjúban is azt hangoztatta, hogy a végső érték az 1300 milliárdot is meghaladhatja. Szerdán a kongresszusban bejelentették: Mario Diaz-Balart floridai republikánus képviselő megfertőződött az új típusú koronavírussal. Ő az első törvényhozó, akinél diagnosztizálták a kórt. Az 58 éves politikus azonban nem utazik haza Miamiba, mert a felesége rákbetegségen esett túl, és az egészségügyi hatóságok rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a szív- és érrendszeri, valamint tüdőbetegséggel, továbbá rákkal, cukorbajjal küszködőkre különösen nagy kockázatot jelent az új típusú koronavírus. A szövetségi kongresszusban nem vezettek be különösebb óvintézkedéseket. Nancy Pelosi házelnök nem engedélyezte a távszavazást, Mitch McConnell szenátor pedig közölte, hogy a szerdai voksolásnál csak arra vigyáztak, hogy a szenátorok legalább kétméternyi távolságra legyenek egymástól. McConnell felhívta a politikusok figyelmét arra is, hogy lehetőleg ne csoportosuljanak a kongresszus folyosóin.