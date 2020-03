355,61 forinton az euró

Azt nem tudni, hogy mi lesz a már felmondott szerződésekkel.

A hallgatói hitelek törlesztését is felfüggesztik 2020. december 31-ig, mivel a szerdán bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések a Diákhitel Központ Zrt.-re is vonatkoznak – írja a 24.hu . Orbán Viktor miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy a kormány gazdasági döntéseket hozott a koronavírus-járvány miatt a veszélyeztetett ágazatok védelmében. Ennek keretében a magánszemélyek és vállalkozások máig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik. A 24.hu érdeklődésére a diákhitel Központ megerősítette, hogy a hallgatói kölcsönöket is érinti a kormányrendelet. Arra viszont nem tudtak egyértelmű választ adni, hogy mi lesz a már felmondott szerződések sorsa.