Országos karantént rendeltek el Argentínában

A két országból érkezőknek maximum négy nappal korábban kiállított orvosi igazolást kell felmutatniuk arról, hogy nem fertőződtek meg.

Egy másik cikkbenaz osztrák külügyminiszter telefonon beszélt magyar, cseh, szlovák, olasz és szlovén kollégájával, mert azt szeretné, ha azok érintett polgárai a koronavírus ellenére változatlanul átjárhatnának dolgozni Ausztriába. Schallenberg, aki a megbeszélésbe bevonta saját, Európa-ügyekben illetékes kollégáját is, utána azt mondta, hogy mindenki úgy látja: a határok lezárása ellenére is fenn kell tartani a lakosság ellátását, vagyis a teherforgalmat a lehetőségekhez képest mentesíteni kell a korlátozásoktól. Az ingázók ügyében Magyarországgal és Csehországgal már megvan a megállapodás, a szlovákokkal még tárgyalnak. Közben az osztrák belügyminiszter bejelentette, hogy már német határon igyekeznek kiszűrni azokat a tranzitutasokat, akik jelenleg nem juthatnak be Magyarországra. Így akarják megelőzni, hogy megint lehetetlen állapotok alakuljanak ki Hegyeshalomnál. Nehammer felszólította a magyar határ felé tartó szerbeket: ne próbálják meg az átkelést, mert teljesen értelmetlen. A magyarok úgysem engedik be őket.