Egy nap alatt megduplázódott a halálos áldozatok száma Belgiumban

A fertőzés megjelent a Zöld-foki Köztársaságban is és Nigerben is, egészségügyi hatóságok a helyi fertőzéstől tartanak. Turisták ezrei rekedtek Marokkóban.

Vesztegzár alá vettek pénteken egy repülőgépet Johannesburg repülőterén, az utasokat orvosok vizsgálják az új típusú koronavírus okozta járvány veszélye miatt. Afrika legforgalmasabb repülőtérének vezetősége azt közölte, hogy a repülőgép egy elzárt hangárban van, munkatársai pedig együttműködnek a gépet üzemeltető légitársasággal a külföldi állampolgárok hazatérése érdekében. Dél-Afrikában – ahol jelenleg 202 fertőzöttet tartanak nyilván – vasárnap hirdették ki a rendkívüli állapotot, és megtiltották a beutazást több ország, köztük Olaszország, Kína, Németország és az Egyesült Államok állampolgárai számára. Az országból kiutazni sem lehet az érintett államokba. Az állami kézen lévő South African Airways légitársaság júniusig felfüggesztette az összes nemzetközi járatát. Pénteken a Zöld-foki Köztársaság közölte, fertőzött van az országban. A kormány közleménye szerint a 62 éves brit állampolgáron, aki március 9-én érkezett az országba, 16-án mutatkoztak a tünetek. Jelenleg Afrika 37 országából jelentettek koronavírus-fertőzéseket, összesen több mint 800-at. A fertőzöttek többsége külföldi, ám az afrikai egészségügyi hatóságok aggódnak egy esetleges helyi terjedés miatt is. Nigerből péntekre virradóra szintén jelentették az első fertőzöttet, az ország egy állampolgárát, aki előzőleg több, nyugat-afrikai országban volt, ám nem járt a kontinensen kívül. Marokkóban helyi idő szerint pénteken rendkívüli közegészségügyi helyzet lép életbe, amelynek értelmében lakhelyelhagyási tilalmat is bevezetnek. Az országban vasárnap minden nemzetközi repülőjáratot töröltek, így turisták ezrei rekedtek az országban. Franciaország, ahonnan a legtöbben keresik fel az észak-afrikai országot, már 13 000 állampolgárát tudta hazaszállítani, ám a francia külügyminisztérium még mindig 7000, Marokkóban rekedt állampolgáráról tud. Az Egyesült Államok marokkói nagykövete, David Fischer biztosította az ország Marokkóban rekedt állampolgárait, hogy mindent megtesznek a hazaszállításuk érdekében. A marokkói hivatalos források által legutóbb közzétett adatok szerint az afrikai országban 63-an fertőződtek meg a vírussal, közülük ketten meghaltak. Marokkóban a héten bezárt minden mecset, iskola, kávézó és étterem, valamint betiltották a sport- és kulturális rendezvényeket is. Kényszerintézkedést alkalmaztak azokkal szemben is, akik bírálták a gyülekezés korlátozására vonatkozó hatósági rendeleteket, és az utasítások figyelmen kívül hagyására szólítottak fel.