Tovább épül a Trianon-emlékmű

Czunyiné Bertalan Judit, digitális kormánybiztos szerint hasít az iskolai online munkarend, de a tanárok, szülők máshogy érzik.

- Jól indult a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállás. A legtöbb esetben a legegyszerűbb technikával is tudnak már dolgozni, azaz a videótanár, az online dolgozatírás és a feladatadás email-ben vagy a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer- a szerk.), illetve egyéb class room rendszereken keresztül működik – törte meg a csendet Czunyiné Bertalan Judit digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos, aki noha hétfő óta távoktatásra állt át a teljes hazai oktatás, eddig nem szólalt meg.

Megkeresésünkre közölte: az Office 365-öt – ami nemcsak Word és Excel, hanem interaktív, levelezési és kommunikációs lehetőség is – a kormány 2014 óta minden diáknak és tanárnak ingyenesen biztosítja. Az állami tankönyvek is elérhetők a köznevelési portálon. – Elindítottuk a Digitális Témahetet több tízezer tanár részvételével, így náluk már kész, a saját tantárgyukra kidolgozott óravázlatok és anyagok, segédletek vannak. Ezt a közösség már múlt péntek este azonnali megosztásokkal elérhetővé tette a saját anyagait, és módszertani segítséget ad. Több tízezer feladat, teszt, több ezer videó és tanári, diákoknak szóló segédlet érhető el – fogalmazott a kormánybiztos. Emlékeztetett arra is, az elmúlt években mintegy 50 ezer pedagógus kapott tabletet, notebookot, hozzá szoftvereket és módszertani képzést. Hozzátette: az M5 csatorna TV-tanár és érettségi felkészítője 2015 óta van fejlesztés és feltöltés alatt, itt is több ezer órányi anyag hozzáférhető. Ugyanakkor a Népszavának nyilatkozó szülők és pedagógusok nem osztják teljes mértékben Czunyiné optimizmusát. Az iskolák többsége egyáltalán nem rendelkezett kiforrott rendszerrel, protokollal a digitális távoktatáshoz, több kellett volna néhány napnál arra, hogy erre felkészüljenek. A több mint négymilliárd forintból fejlesztett KRÉTA-rendszer is gyakran leáll a túlterhelés miatt, azt leginkább csak éjjel, illetve a kora reggeli órákban lehet használni. Egy budapesti pedagógusházaspár arról számolt be lapunknak: nemcsak szakmai, hanem magánéleti kihívást is jelent, hogy szinte egyszerre kellene távoktatniuk és a saját gyermekeiknek is segíteniük az online kapott feladatok megoldásában. Egy háromgyermekes édesanya pedig azt mondta: munkája mellett naponta több órát kell eltöltenie azzal, hogy alsó osztályos gyermekeinek segít a technikai nehézségek áthidalásában, sokszor csak este jut ideje arra, hogy ő maga próbálja megtanítani nekik a történelem- vagy matekleckét. – Amit a kormánybiztos mond, az igaz, de az elmúlt évek fejlesztései nem jó irányba haladtak – erről Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke beszélt lapunknak. Szerinte a digitális oktatást elsősorban az okostelefonokra fókuszálva kellett volna fejleszteni. Az, hogy az állami tankönyveket elektronikus formában feltöltötték a köznevelési portálra, nem nagy előrelépés. A Digitális Témahét pedig – ahogy arra az elnevezésből is következtetni lehet – mindössze egy heti tananyag digitális feldolgozását jelentette, ami a jelenlegi helyzetben kevés.