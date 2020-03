Home officera állítaná át az MSZP a parlamentet – így lehet elkerülni a rendkívüli jogrendet

Így akarják minimalizálni az esélyét annak, hogy a klinikákra beléphessenek a koronavírust potenciálisan hordozó egyének.

Zsilipes beléptető rendszer lép életbe hétfőtől a Semmelweis Egyetem Belső és Külső Klinikai Tömbjében is a betegek és a dolgozók számára egyaránt. Az intézkedéssel minimalizálni kívánja az egyetem az esélyét annak, hogy a klinikákra beléphessenek a koronavírust potenciálisan hordozó egyének – olvasható az intézmény honlapján. A hétfőtől bevezetendő intézkedések értelmében a betegek csak meghatározott bejáratokon léphetnek be a Belső és Külső Klinikai Tömb területére, minden esetben influenzaszerű tünetekre vonatkozó kérdéseket és hőmérést követően. Influenzaszerű tüneteket mutató belépők esetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghatározott mindenkori eljárásrend kerül érvényesítésre. A beléptetést önkéntes hallgatók segítik. A Belső Klinikai Tömb területének és az ott található klinikáknak minden utcai bejáratát bezárják néhány kivétellel. A nem előjegyzett betegek gyalogosan a Baross utcai kapun léphetnek be a tömb területére, míg az előjegyzéssel rendelkező betegek az adott klinika portáján, amely csak számukra és a gyalogosan érkező munkatársaknak nyitott. Mindkét esetben az említett kérdéseket és hőmérést követően lehetséges csak a belépés. A Semmelweis Klinikák metróállomásnál található Külső Klinikai Tömbnek (KKT) minden utcai bejáratát lezárják, kivéve a beléptetőpontokat. A Sürgősségi Betegellátó Osztályra (SBO) érkező és a nem előjegyzett betegek az ún. Tűzoltókapun (Szigony utca – Apáthy utca sarok) érkezhetnek, míg az előjegyzett betegek a klinikai portákon keresztül (kivéve az Urológiai Klinika betegeit, akik a X-es kapun léphetnek be), szintén kikérdezést és hőmérést követően. Mindkét tömb területére érvényes, hogy – a 2020. március 8-tól az országos tisztifőorvos által elrendelt látogatási tilalom értelmében – kísérő nem léphet be, kivéve apás szülés esetén, valamint ha mozgáskorlátozott vagy fogyatékkal élő páciens segítségre szorul. A betegek gépjárművel mindkét tömbbe csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal hajthatnak be a szabad helyek kapacitása függvényében. Ha kísérő hozza a beteget, akkor a páciens betegszállítónak történő átadását követően azonnal kötelező kiállnia – olvasható a közleményben.