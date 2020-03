Lengyelországba hazatérő katonai konvoj közlekedik több forgalmas útszakaszon kedden

Öten viszont távozhattak a kórházból, így már 21-en vannak, akik igazoltan meggyógyultak.

Újabb 80 éves krónikus betegségben szenvedő idős férfi hunyt el a koronavírussal-fertőzöttek közül - közölte az operatív törzs kormányzati tájékoztatási honlapon. Ugyanakkor a gyógyultak száma is nőtt, már 21-en távozhattak a kórházból - tették hozzá. A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés - emlékeztetnek. Magyarországon is már bárkiben és bárhol jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatértek, és aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat. Orbán Viktor az operatív törzs ülése után délelőtt jelentette be, hogy a járvány modellezése alapján annyit tudható, a hivatalosan ismert 167 fertőzöttnél jóval többen terjeszthetnek betegséget. Elmondta, a 167-betegből 108 tünetmentes hordozónak számít, 27-en tüneteket is mutatnak, 9 ember válságos állapotban lévő betegnek számít. A délelőtti bejelentés idején hét áldozatról lehetett tudni, közülük öten szív-és érrendszeri betegségben szenvedtek, egy vastagbél-betegséggel, egy pedig más daganatos betegséggel küzdött. A hivatalos tájékoztatás szerint összesen 167 embert fertőzött meg a vírus,21-en meggyógyultak, 8 ember meghalt, így jelenleg 138 fertőzött beteget tartanak nyilván és összesen 5515 tesztet végeztek.