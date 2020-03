Ukrajnában kihirdették az országos veszélyhelyzetet

71 éves, szóval abszolút a veszélyeztetettek közé tartozik. De jól van.

Károly brit trónörökös szervezetében is kimutatták a Covid-19 megbetegedést okozó új koronavírust - jelentette be szerdán a walesi herceg londoni hivatala. A Clarence House közleménye szerint a 71 esztendős trónörökös tünetei enyhék és egészségi állapota a fertőzéstől eltekintve jó. A tájékoztatás szerint Károly feleségét, Kamilla cornwalli hercegnőt is megvizsgálták, de az ő koronavírus-tesztje negatív lett. Az udvar szóvivője közölte, hogy a házaspár a királyi család skóciai rezidenciáján, Balmoral kastélyában teljes elkülönítésbe vonult és a trónörökös néhány napja ottani lakosztályában dolgozik. A Buckingham-palota, II. Erzsébet királynő londoni rezidenciája szerdán közölte, hogy a 94. évében járó uralkodó - Károly herceg édesanyja - jó egészségnek örvend. A palota szóvivője szerint a királynő legutóbb március 12-én találkozott a trónörökössel. Az illetékes nem tért ki arra, hogy az uralkodón is végeztek-e koronavírus-szűrést, csak annyit közölt, hogy a királynő minden vonatkozó egészségügyi útmutatást betart. II. Erzsébet, aki 68 éve ül az Egyesült Királyság trónján, a hét eleje óta legnagyobb vidéki rezidenciáján, a London nyugati határában lévő Windsorban tartózkodik. A Clarence House szerdai tájékoztatása szerint Károly herceget hétfőn vetették alá koronavírus-szűrésnek, miután tünetei megfeleltek a szűrés elvégzéséhez kidolgozott kritériumoknak. A vizsgálatot a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) végezte el és az eredményt kedd este közölték a trónörökössel. Károly londoni hivatala szerint nem lehet megállapítani, hogy a walesi herceg kitől kapta el a fertőzést, mivel a trónörökös az elmúlt hetekben számos hivatalos közéleti programon vett részt a királyi család képviseletében. Károly - az uralkodó és férje, Fülöp edinburghi herceg legidősebb gyermeke - az első helyen áll a brit trónutódlási sorban. A 99. évében járó Fülöp hercegről a szerdai udvari közlemények nem tesznek említést. Fülöp korábban a brit királyi család legaktívabb tagjai közé tartozott, de 2017 őszén hivatalosan visszavonult a közszerepléstől, és bár néha, főleg családi eseményeken azóta is megjelenik, nyilvános rendezvényeken már nem vesz részt.