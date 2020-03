Ukrajna pénteken még saját polgárai előtt is lezárja határait

Messze még a járvány vége, a világnak jó időre a mostani különleges helyzetre kell berendezkednie.

Akadnak biztató jelek az új típusú koronavírus-járvány lassulását illetően Európában, de a járványnak koránt sincs vége, a világnak pedig hozzá kell szoknia a helyzet teremtette új körülményekhez - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója csütörtökön. Hans Kluge példa nélkülinek, ám szükségesnek nevezte a számos ország által meghozott, a járvány terjedésének lassítását célzó intézkedéseket. Határok nélküli járványt határok visszaállításával kezelni értelmetlenség - jelentette ki Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén, hangsúlyozva az egységes piac működésének fontosságát az orvosi felszerelésekkel és védőeszközökkel való ellátás biztosítása érdekében.

Félmillió fertőzött

Csütörtök estére meghaladta a félmilliót az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma világszerte, 23 ezernél is többen vesztették életüket és 119 978-an gyógyultak meg. Magyarországon még reggel közölt friss adatokat a kormányzati tájékoztató honlapon az Operatív Törzs. Eszerint összesen 261 embernéál diagnosztizálták a fertőzést, közülük 10 elhunyt, 21 meggyógyult. Mindehhez 8000 vizsgálatot végeztek. Olaszországban csütörtök estére 662-vel 8165-re emelkedett a halálos áldozatok száma, a fertőzötteké pedig 74 386-ről 80 593-ra. (Kínában összesen alig ezerrel többen fertőződtek meg.) Attiolio Fontana, Lombardia kormányzója aggasztónak nevezte, hogy a koronavírus-fertőzés gócpontjának számító tartományban az elmúlt napok csökkenése után ismét emelkedni kezdett a diagnosztizált fertőzöttek száma. Az olaszországi diagnosztizált fertőzöttek fele Lombardiában betegedett meg. Spanyolországban a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma meghaladta a négyezret, és összesen már több mint 56 ezer embernél igazolták a vírus jelenlétét a vizsgálatok. Intenzív osztályon mintegy 3700-an vannak, a kórházakat már több mint hétezren hagyhatták el gyógyultan. A parlament csütörtök hajnalban megszavazta a március 15. óta tartó szükségállapot meghosszabbítását április 11-ig. Franciaországban hat feljelentést tettek eddig a francia kormány tagjai ellen a koronavírus-járvány kezelésének állítólagos elégtelensége miatt egészségügyi dolgozók, a rendőrszakszervezetek pedig azzal fenyegetnek, hogy egészségügyi maszk hiányában felfüggesztik a kijárási korlátozások betartásának ellenőrzését, amelyet jelenleg mintegy 100 ezer rendőr és csendőr végez az utcákon. Csütörtök estig 25 604 igazolt fertőzöttet és 1333 halálesetet tartottak nyilván Franciaországban.

Az Egyesült Királyságban 469-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a regisztrált fertőzötteké pedig 9962-re. Németországban meghaladta a 37 ezret a regisztrált fertőzöttek száma, az elhunytak száma 164-ről 206-ra emelkedett. A fertőzöttek számának növekedési üteme így továbbra is viszonylag alacsony. Svájcban 58-an haltak bele a koronavírus-fertőzésbe egy nap alatt, csütörtök déli adatok szerint már 161 halottja van a betegségnek. A regisztrált fertőzöttek száma csaknem ezerrel, 9765-ről 10714-re emelkedett. A NATO Litvániában állomásozó zászlóaljának 20 katonájánál koronavírus-fertőzést mutattak ki. Litvániában a járvány megjelenése óta legalább 290 fertőzöttet jelentettek, négy ember belehalt a betegségbe. Csütörtökön Romániában is meghaladta az ezret az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma, a halottak száma 17. A kór gócpontjának a moldvai Suceava megye számít. Itt a megyei kórház több mint száz orvosa, nővére és ápolója fertőződött meg a kórházvezetés elhibázott döntései következtében. A betegség halálos áldozatai közül 7-et itt kezeltek. Victor Costache egészségügyi miniszter lemondott, miután több romániai kórházban is orvosok és páciensek tucatjai fertőzték meg egymást koronavírussal. Szlovákiában újabb 10 személynél diagnosztizálták a Covid-19 fertőzés kórokozóját, és így 226-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma csütörtök délelőttre. Csehország 10 ezer egészségügyi védőöltözetet ajánlott fel csütörtökön Olaszországnak és Spanyolországnak. "Rendkívül fontos, hogy az Európai Unió országai ebben a nehéz helyzetben szolidárisak legyenek egymással" - szögezte le Tomás Petrícek külügyminiszter. Csehországban a korábbi hetekben hiány volt a koronavírus-járvány elleni védőeszközökből, de a masszív külföldi, elsősorban kínai beszerzéseknek köszönhetően a helyzet jelentősen javult. A Nyugat-Balkán országaiban is terjed a járvány, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában is tovább nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. Ukrajnában csütörtökre ötre emelkedett a járvány ukrajnai halálos áldozatainak száma, a megerősített fertőzötteké pedig egy nap alatt 43 újabb esettel 156-ra nőtt az országban.

Az orosz kormány péntektől felfüggeszti a külföldre irányuló menetrend szerinti és charter légi közlekedést, a külföldön rekedt orosz állampolgárokat hazaszállító repülőgépek kivételével. Oroszországban csütörtökre egy nap alatt 182-vel, 840-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Közülük 546-an az orosz fővárosban tartózkodnak. Iránban, ahol a 29 406 a fertőzöttek száma és 2234-en haltak meg, csütörtöktől megtiltják az országon belüli utazást. Törökországban hatósági engedélyhez kötik a lélegeztetőgépek és alkatrészeik exportját. Az országban 2433 beteget diagnosztizáltak, 59-en haltak meg. Izraelben már 2666 fertőzöttet tartottak nyilván, 39-en közülük súlyos állapotban vannak, és már nyolcan haltak bele a betegségbe. Afrikában 2746-an fertőződtek meg az új koronavírussal, 72-en haltak meg és 225-en gyógyultak fel a betegségből. Ázsia-szerte nőtt a fertőzöttek száma, a malajziai királyi pár önkéntes karanténba vonult, Kínában pedig átmenetileg megtiltják a külföldiek belépését, miután növekedett a külföldről bevitt koronavírus-fertőzések száma. Az Egyesült Államokban a járvány gócában, New York államban egy nap alatt százzal 385-re emelkedett a halottak száma, a fertőzötteké több mint 37 ezer. Az egész országban 75 ezer fertőzöttet találtak és ezernél valamivel több a halálos áldozat.