Michel: Az EU 15 napot ad a gazdasági krízis megelőzését célzó uniós válasz kidolgozására

Ugrásszerűen emelkedik a romániai koronavírus fertőzések száma, az egészségügyi rendszer máris összeomlóban. A megbetegedések és elhalálozások felét egyetlen megye adja, a szakemberek attól tartanak, Suceava lehet Románia Lombardiája.

Romániában 1029 koronavírus fertőzést tartanak nyilván, ami az utolsó 24 órában 123 új regisztrált megbetegedést jelent, közölte csütörtökön, szokásos 13 órai sajtótájékoztatóján a Stratégiai Kommunikációs Csoport. A járvány eddig 17 halálos áldozatot követelt az országban, 97 fertőzöttet nyilvánítottak gyógyultnak. Pillanatnyilag 29 páciens áll intenzív terápiás kezelés alatt, közülük 23 állapota súlyos. Ezzel párhuzamosan 11-re nőtt azoknak a román állampolgároknak a száma, akik külföldön haltak bele a fertőzésbe és a román hatóságoknak további 59 olyan román fertőzöttről van tudomásuk, akiket külföldön kezelnek, legtöbbjüket, 44-t Olaszországban A román operatív törzs naponta közli az elvégzett tesztek számát is, a csütörtöki bejelentés idejéig 15998-t végeztek el, ebből 823-t magánlaboratóriumban. Bár múlt hét végétől nem közölnek megyékre lebontott adatokat, annyi azonban már a szerdai tájékoztatón is kiderült, mind a romániai fertőzöttek, mind a járvány halálos áldozatainak fele a moldovai Suceava megyéből származik. Mivel a suceavai helyzet egyre aggasztóbb és egyre inkább aggasztja a közvéleményt is, a média nyomására újraindul a megyei lebontású adatok nyilvánossá tétele is. Románia Lombardiája lehet Suceava, hirdeti már néhány napja a román média és az események ezt a félelmet igazolják. A székelyföldi Hargita megyével szomszédos, Kárpátokon túli megyében múlt hét végén derült ki, hogy a megyei központi kórházban. A megye legnagyobb kórháza működésképtelenné vált, tegnapra már több mint 100 alkalmazottnál mutatták ki a vírust. Az intézményben 233 orvos dolgozik. A páciensek közül már 6 koronavírus fertőzésben halt meg, 124 beteg tesztjére pedig még várnak. A kórház vezetőjét menesztették, szerdától 48 órára az intézményt bezárták, az egész épületet fertőtlenítik, a nem fertőzött betegeket különböző kórházakba szállítják, a fertőzötteket és súlyos állapotúakat pedig Iasi-ba. Ahol viszont nem örülnek és segítséget kérnek, hiszen nincsenek felkészülve más megyékből érkező betegekre sem. A helyzet viszont más megyékben is romlik, főleg a környező moldovai – kelet-romániai- területeken. Csütörtökre le kellett zárni a megyei katonai sürgősségi kórházat is, ahol eddig 22 alkalmazottnál mutatták ki a COVID-19 vírust. A focsani történet is hűen igazolja, mennyire gyorsan és könnyen fertőz ez a vírus. Az intézményt szerda reggel zárták le, miután két alkalmazottnál kimutatták a koronavírust. Csütörtökre a két fertőzött 57 kontaktja közül 20 bizonyult pozitívnak, köztük orvosok és asszisztensek is. De jelentettek már kisebb méretű fertőzést az alkalmazottak közül más megyék kórházai is. Egy bukaresti kórházban 70 dolgozó került karanténba, teszteredményük holnapra várható. A román orvosi kamara követeli, hogy „azonnal” végezzék el az összes orvos koronavírus tesztjét, valamint azt, hogy elegendő és megfelelő védőfelszerelést kapjon minden egészségügyi intézmény, különben nem tudnak megbirkózni a minden bizonnyal növekvő esetszámmal. Márpedig az a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke, Alexandru Rafila szerint legkésőbb két-három héten belül Romániában naponta ezer vagy annál is több új koronavírusos esetet fognak regisztrálni. Az Agerpres nemzeti hírügynökségnek nyilatkozó szakember figyelmeztetett, hogy ugrásszerű esetszám emelkedés esetén lebénulhat az egészségügyi ellátás, megnehezülhet az életmentés. Az egészségügyi káoszt a politika is visszatükrözi, csütörtök délben lemondott tisztségéből Victor Costache egészségügyi miniszter. A március 14-én hivatalba lépő második Orban kormány új szaktárcavezetője Nelu Tataru államtitkár lett, aki eddig is képviselte a minisztériumot az operatív törzsben. Hírek szerint, bár maga a miniszter jelentette be lemondását, nem önként, hanem Ludovic Orban kormányfő kérésére tette. A kegyvesztett egészségügyi miniszternek minden bizonnyal azért kellett távoznia, mert szerda este azt ígérte egy televíziós szereplése során, hogy hogy minden bukaresti lakoson elvégzik a koronavírus-tesztet. A kormány csütörtök reggel gyorsan helyesbített – nem változik a tesztprotokoll. Romániában március eleje, de főképp a március 9-én bevezetett olaszországi karantén óta becslések szerint mintegy millió román állampolgár tért vissza, kezdetben ellenőrizetlenül az országba. A román vendégmunkások zöme Olaszországból és Spanyolországból érkezett, a 14 napos lappangási idővel számolva az elkövetkező napokban-hetekben igen sok megbetegedéssel kell számolnia Romániának. Az országban március 16 óta szükségállapot van, 25-től pedig nappali kijárási tilalom is.