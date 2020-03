Több mint 45 ezer a fertőzöttek száma Németországban

Úgy fogalmazott: az amerikaiak, „mint valami 19. századi rasszista cowboyok, vérdíjat tűznek forradalmárok fejére”.

Az amerikai elnök, „Donald Trump kormányzata egy kivételesen szélsőséges, durva lépés keretében hamis vádakkal teli iratot dobott össze” – mondta Nicolás Maduro, miután az amerikai kormány vádat emelt ellene és tucatnyi tisztségviselője ellen kábítószer-kereskedelem, pénzmosás és terrorizmus miatt. A venezuelai államfő kíséretében volt többek között Diosdado Cabello, az államfő híveiből álló Alkotmányozó Nemzetgyűlés (ANC) elnöke, valamint Vladimir Padrino védelmi miniszter is. Ők is szerepelnek a 14 tisztségviselő között, akiket az Egyesült Államok kábítószer-kereskedelem, pénzmosás és terrorizmus vádjai miatt vizsgál. Maduro úgy fogalmazott: az amerikaiak, „mint valami 19. századi rasszista cowboyok, vérdíjat tűznek forradalmárok fejére, a miénkre, akik készen állunk arra, hogy minden területen megküzdjünk velük”. „A mi lelkiismeretünk tiszta, Venezuela rekordot döntött a kábítószer-kereskedelem elleni harcban az elmúlt 15 évben, azóta, hogy száműztük innen a DEA-t”, az amerikai kábítószer-ellenes hivatalt – szögezte le Maduro, és „nyomorult emberi lénynek” nevezte Donald Trump amerikai elnököt, aki úgy kezeli a nemzetközi kapcsolatokat, mint egy New York-i maffia pénzbehajtó embere. A venezuelai elnök ismételten elítélte azt az erőszakos tervet, amelyet szerinte kolumbiai területen szerveznek Washington utasítására, Venezuela megtámadása céljából, ezért éberségre szólította fel a venezuelai hatóságokat. Maduro állítása szerint ennek a csoportnak a tagjai – és a csoportba tartozóként említette Juan Guaidó ellenzéki vezetőt is – akcióik részeként a múlt héten megtámadták Punta de Matát, hogy megfosszák az országot a gáztól. Egy héttel ezelőtt erős robbanás rázta meg a venezuelai olaj- és földgázvállalat (PDVSA) Punta de Mata-i terminálját. Az El Nacional című ellenzéki lap korábban azt írta, hogy a robbanás oka két gáztisztító meghibásodása volt. A venezuelai államfő közölte: támogatja a venezuelai ügyészség által csütörtökön bejelentett intézkedéseket, amelyek értelmében vizsgálják Guaidót és Cliver Alcalá nyugalmazott vezérőrnagyot egy ellene irányuló puccskísérlet kitervelése miatt. Maduro egyúttal közölte azt is: arra kérte Jorge Arreaza külügyminisztert, hogy lépjen kapcsolatba a spanyol hatóságokkal, mivel tudomásuk szerint Alcalá a Spanyolország venezuelai nagykövetségén élő Leopoldo López ellenzéki vezetőt összefüggésbe hozta az állítólagos összeesküvési tervvel. Maduro szerint Cliver Alcalá azt állította: López „tudott mindenről, résen volt, és egyet is értett” a tervvel.