A járvány mítosza

Vasárnap este majdnem elszakadt az egyik köldökzsinór, amely a világgal köt össze. Épp egy karácsonyi horrort néztem (már csak a legravaszabb és legbizarrabb drogok képesek tompítani a bezártság poshadtságát), amikor bemondta az unalmast a laptopom. Minden elsötétült, s az a félig virtuális, félig hús-vér univerzum, amely addig ott lebegett mögötte, rohamléptekkel távolodni kezdett. Azonnal a másik köldökzsinórhoz, a telefonomhoz nyúltam, de már magamtól is tudtam, hogy a kijárási tilalom kellős közepén nem lesz könnyű szerelőhöz jutni. Az írást persze nem akartam abbahagyni. A dobozok mélyéről előkaptam Dusán rajzfüzetét, s abba kezdtem el írni ezen tárca első mondatait. Mennyire más lett minden! A szavaknak hirtelen megint testük lett, súlyuk, belemélyedtek a papírba, sokkal virgoncabbnak tűntek, mint a képernyőn, ahol bármikor eltűnhetnek: vagy véletlenül vagy szándékosan. Ráadásul a papír nem felejt, megmaradnak a javítások, a bizonytalanságok, kitérők és megtorpanások, nemcsak a szöveg, hanem annak története is rögzül. Tudom, hogy sokan ezért is szerettek kézzel írni (pl. Esterházy), mert intimebb viszonyra törekedtek a születendő mondatokkal. Jobban beférkőzni alany és állítmány közé. Szűk hely, de nagyon is belakható. Az első bekezdés után ráadásként még az is feltűnt, hogy jóval szigorúbban állok hozzá, mert nem akarok sokat kihúzni, ezért tényleg csak azt írom, ami fejben már úgy-ahogy kész. Majdnem azon kaptam magam, hogy örülök a balszerencsének. A kézművesség fejleménye mellett végre történt valami. És ez igencsak megbecsülendő rabság idején. Mert persze milyen fura szerzet is az ember: én úgy tudtam magamról, hogy szeretek egyedül lenni, matatni, szöszölni, de amikor becsukódik az ajtó és egyedül kell maradni, minden megváltozik. Kitör belőlem a rebellis, hirtelen minden fontosabb és értékesebb lesz, ami kint van, pusztán attól, hogy momentán elérhetetlen. És akkor szakad a cérna. Mindenütt. Vasárnap előbb valahonnan oldalról egy angol házaspár kezdett ízes akcentussal torzsalkodni, aztán nőtt, dagadt az egész, épült a veszekedés Bolerója, míg végül artikulálatlan folyamba nem torkollt az egész: a legtisztább gyűlöletbe. Mert rendben, félünk a vírustól, de simán megfojtalak, ha elegem van belőled. Délután pedig a fönt élő spanyoloknál tört ki az égiháború, öblös ajtócsapkodással kísérve (vajon hová mehetett?). Ránéztem a macskára, hogy köztünk vajon mikor jön el az első holtpont. Ő nyávog majd, én szentségelek, és a végén durcásan elvonulunk, már amennyire egy 25 négyzetméteres garzonban mindez lehetséges. Új dolgokat tanulunk magunkról és a világról. És még lesz idő erre, hiszen úgy néz ki, még két héttel meghosszabbodik a kényszerű elmélyülés, ez a szokatlan magunkba fordulás. Este nyolckor látom csak a szomszédaimat, akik addig jobbára csak test nélküli hangok, zörejek és sóhajok, amikor kilépnek az erkélyre tapsolni. A spanyol orvosoknak és ápolóknak mondanak köszönetet. Van aki a villanyt is le-fel kapcsolja ilyenkor, mások fakanállal ütögetik a lábas alját, és gyakran felhangzik az España, España kiáltás is. Drukkolnak maguknak. Van ebben valami megható. Valami, amit a Hajrá Magyarország, Hajrá magyarok!-ból soha nem tudtam kihallani. Persze tisztában vagyok vele: minden szó másként hangzik békében, s másként amikor a szolidaritás húsba vágó, a túlélés feltétele. Akkor a szlogen már nem politikai áru, hanem az egyetlen járható út. Tegnap este azon kaptam magam, hogy én is valami hasonlót motyogok az orrom alá az otthoniakra gondolva. Hogy tartsanak ki, csak mérsékelten fojtsák meg egymást a védekezés címkéje alatt. Én eddig csak egyszer láttam effajta nagy összeborulást otthon: a négy évvel ezelőtti váratlan focisikerek tüntették el egy pillanatra a Nagykörúton az árkokat. Vajon a vírus el tudja érni ezt az illúziót? Ha valami nagyon vidámra vágyom, akkor az operatív törzs tájékoztatóit nézem lenémítva. Próbálom kitalálni, mit akarhatnak ezek az ijedt arcú, maskarába bújt emberek. Milyen regény szereplői? Vajon, ahogy elsötétül a képernyő, ők maguk is eltűnnek? Néha – és ez már tényleg a bezártság számlájára írható – eljátszom a gondolattal, hogy milyen lenne, ha a koronavírus képviselői is megtartanák a maguk tájékoztatóit. Ki lenne a felkészültebb? És ha leülnének tárgyalni a mi kis törzsünkkel? A háttérben Kásler tördelné a kezét, Orbán az utolsó pillanatban mondaná le a személyes részvételt. Vagy odatolná Gulyást, ő mégiscsak fiatalabb. Így lenne Ionesco helyett Örkény-féle egyperces az egész járványból. Talán Camus is azt tanácsolná most, hogy jól nyissuk ki a szemünket, mert most mutatkozik meg minden, ami valódi. Semmi sem vetkőztet le jobban, mint a határhelyzetek. Amikor a nemlét villan meg a szakadék alján. Amit a hétköznapok oly ügyesen lepleznek el, s csak a világégések hoznak felszínre. Szóval: nézdegéljünk. Ezt a könnyed abszurditást, amely most a rabságban szabadon enged minket, maszk és jelmez nélkül. Feloldoz és láthatóvá tesz. Ha ebből nem lehet regényt írni, akkor semmiből. Én már le is írtam az első mondatot. Kézzel, hogy ne vesszen el.