Mutatjuk, hol lehet vásárolni: piac igen, butik nem

Piacra vagy a gazdaboltba a kijárási korlátozás alatt is el lehet majd menni, persze csak ha feltétlen szükséges, egy ékszerüzletnek azonban meg kell fontolnia, érdemes-e még nyitva tartania.

Élelmiszerboltba, patikába, drogériába a kijárási korlátozás alatt is el lehet menni vásárolni, de ruhaboltba vagy ékszerüzletbe nem – mondta el érdeklődésünkre Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

A kormányrendelet részletesen felsorolja, milyen célból hagyhatjuk el otthonunkat. Ezek között pedig nem csak a munkavégzés szerepel, hanem a gazdasági, mezőgazdasági, erdészeti tevékenység is, továbbá az ezek elvégzéséhez szükséges anyagok megvásárlása. Vagyis a gazdaboltba is el lehet menni: az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletekben továbbra is lehet vásárolni, mint ahogyan a mezőgazdasági üzletekben is - ideértve műtrágyát értékesítő boltokat és a vágóhidat is – sorolta. A napi fogyasztási cikkeket – például élelmiszert, illatszert, háztartási tisztítószereket - árusító boltokon kívül a piacokon és a dohányboltokban is lehet vásárolni, el lehet menni tankolni, és továbbra is szabad fodrászhoz vagy manikűröshöz járni. A szállítási, tisztítási és higiéniás, valamint a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, és az autó vagy a kerékpárszervízbe is el lehet vinni az elromlott járművet. A legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés is lehetséges a hatóságoknál, a bankokban vagy a biztosítóknál, illetve a postán (igaz, ahol lehetséges, ott az intézmények online ügyintézést kérnek). Az állatok ellátása céljából is el lehet hagyni otthonunkat, és a háziállatokat el lehet vinni az állatorvosi rendelőbe is. A kutyatartók számára jó hír, hogy házikedvencüket továbbra is sétáltathatják a közterületeken. A vendéglőkbe viszont már nem lehet beülni, legfeljebb az ételt lehet onnan elvinni. A korlátozások az áruellátás biztonságát nem veszélyeztetik – szögezte le Vámos György. A tekintetben pedig, hogy pontosan melyik boltba mehetnek még el a vásárlók, az OKSZ főtitkára szerint az adott üzlet fő tevékenysége a mérvadó. Hiába kezd el valaki tehát hirtelen például kávét árulni a ruhaboltjában, attól az még nem lesz élelmiszerüzlet – hangsúlyozta. Kérdésünkre Vámos György azt is elmondta: a kormányrendelet ugyan nem rendeli el a felsorolt vásárlási céloktól eltérő profilú üzletek bezárását, ám ha nem lesz vevőjük, akkor mérlegelniük kell, hogy megéri-e továbbra is nyitva tartaniuk (a Decathlon áruházak például péntek 15 órától további intézkedésig már be is zártak, az IKEA áruházak pedig már egy hete zárva vannak). Az mindenesetre nem tilos, hogy az ott dolgozók bemenjenek ezen üzletekbe, és segédkezzenek például az online megrendelések teljesítésében – jegyezte meg Vámos György, hozzátéve: a korlátozás egyelőre csak egy átmeneti időszakra, április 11-ig szól. A még felkereshető üzletekben is másfél méter távolságot kell egymástól tartaniuk a vevőknek. A 65 év felettiek pedig csak délelőtt 9 és 12 óra között mehetnek el az élelmiszerüzletekbe, drogériákba, gyógyszertárakba, vagy a piacokra: ezen időszakban rajtuk kívül csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. Vagyis a fiatalabb vevők csak reggel 9 óra előtt, illetve dél után mehetnek vásárolni. Sok élelmiszerbolt – főként a kisebb, falusi üzletek - azonban már most is rövidített nyitvatartással üzemel. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a délben bezáró, több százezer embert ellátó falusi boltok vásárlókörével, Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján azt javasolta: menjenek el reggel 9 előtt vásárolni.