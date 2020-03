Újabb beteg halt bele a koronavírus-fertőzésbe Magyarországon

A járvány miatt drasztikusan, akár 30-50 is visszaeshetnek a bevételek.

Szinte eltűntek a hirdetések, egyik napról a másikra. Minket különösen sújt, hogy minden rendezvényt és a kulturális programot lemondtak az országban, ebből a szektorból jött ugyanis a legtöbb hirdetési bevételünk - mondta a Népszavának Bojtár B. Endre, a Magyar Narancs főszerkesztője.

A lap nincs egyedül problémájával: egyre több szerkesztőség és kiadó szembesül azzal, hogy a koronavírus-járvány miatt drasztikusan, akár 30-50 is visszaeshetnek a bevételek.

A nyomtatott napilapok piacára jelentős hatással lehet például, hogy a lakosság kevesebbet jár olyan helyekre ahol újságot lehet kapni. Erről beszélt a Népszavának Bojtár B. Endre is, aki azt mondta, az egyik legnagyobb kérdés, hogy miként változik a boltokban, benzinkutaknál eladott példányszám. A Magyar Narancsnál most azon dolgoznak, hogy minél jobb legyen a hetilap digitális formátuma, amelyre szintén elő lehet fizetni. - Ha bajban van egy újság, akkor vagy az olvasók tudnak rajta segíteni, vagy az állam, akár ideiglenes jelleggel is: úgy, hogy pótolja a kieső bevételeket. Utóbbival kapcsolatban azonban nincs túl sok illúzióm – fogalmazott. - Az üzleti tervünket most dobtam ki az ablakon – mondta megkeresésünkre Csermely Péter, a Mediaworks Hungary Zrt. vezérigazgató-helyettese. A Magyar Nemzetet és az összes megyei napilapot is kiadó társaságnál szintén racionalizálásra készülnek, de Csermely Péter szerint ezt a termékek előállításán hajtják majd végre, nem létszámleépítéssel. Pusztay András, az Index vezérigazgatója is azt mondta lapunknak, mindenképpen felül kell vizsgálniuk az üzleti tervüket. A politikai mellett a sportsajtó is nagy bajban van, a járvány idején ugyanis egyetlen jelentős tornát sem rendeznek meg, a bajnokságok pedig később folytatódnak. A Sportfogadás című hetilap kiadását már szüneteltetni kell és bizonytalan időre felfüggesztették a Képes Sport és a Four Four Two labdarúgómagazin kiadását is. A kormány eddig egy a médiapiacot érintő döntést jelentett be, a szolgáltatók a turizmushoz és vendéglátáshoz hasonlóan járulékmentességet kapnak a kieső reklámbevételek miatt.

Az utcai terjesztésű Pesti Hírlapnál is jelentős változások lesznek: Milkovics Pál, a lap tulajdonosa a Média1-nek azt mondta, a járvány miatt kialakult helyzetet úgy próbálják meg átvészelni, hogy digitális működésre állnak át, és az sem zárható ki, hogy elbocsátások lesznek. Kerényi György főszerkesztő távozott a laptól, azt viszont nem tudni, hogy ez milyen összefüggésben van a bejelentett lépésekkel. Az egyik legnagyobb hazai médiacégnél, a Central Médiacsoportnál pedig átmenetileg nyolcról hatra csökkentik a napi munkaidőt – és ezzel arányosan a béreket is, valamint negyedével csökkentik több kiadvány működési és marketing költségeit. Létszámleépítés viszont nem lesz.