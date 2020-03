Kiadták a riasztást, jégeső és erős szél is okozhat károkat

Lesz, ahol mínusz tíz fok várható.

Jelentős lehűlés várható a jövő héten néhol havazással, április első napján helyenként mínusz 10 fok is lehet. A hétvégére melegszik ismét az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek. Hétfőn többnyire erősen felhős lesz az ég, elsősorban a nyugati határnál, északkeleten és a középső országrészben néhol eső, havas eső, havazás is valószínű. A szél több helyen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 0 és 5 fok között, napközben 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden mindenütt kisüt a nap. Csapadékra nagyobb eséllyel hajnalban és délután lehet számítani havas eső, hózáporok formájában. A szél az Alföldön megerősödik. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között várható, de az északi völgyekben ennél néhány fokkal hidegebb lesz. A legmagasabb hőmérséklet 6 és 10 fok között valószínű. Szerdán, április elsején többórás napsütés várható, de időnként megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között várható, de a fagyzugokban mínusz 10 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 7 és 11 fok között várható. Csütörtökön is többórás napsütés várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet szeszélyes eloszlásban mínusz 8 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet 8 és 13 fok között várható. Pénteken napos idő várható csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1, a maximumhőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Szombaton is napos idő várható, csapadék sehol sem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Vasárnap napos idő várható, csapadék sehol sem valószínű. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 3, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet