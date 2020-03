Ha eddig még nem hallott esetleg a kijárási korlátozásról, most majd fog

A kormány telefonon is elmondja, hogy mit vár el állampolgáraitól.

A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az MTI-vel vasárnap. Közleménye szerint a kormány átfogó tájékoztató akciót indított annak érdekében, hogy minden magyar állampolgár értesüljön a kijárási korlátozás legfontosabb részleteiről. A kabinet televíziós kisfilmek, külterületi plakátok és internetes videók közzétételén túl telefonhívások segítségével is megkeresi a magyar állampolgárokat. A kormány ezekben a hanghívásokban arra hívja fel a figyelmet, hogy a koronavírus már az ország bármely pontján jelen lehet, ezért tovább kell csökkentenünk a személyes érintkezések számát. A lakóhelyet csak alapos indokkal lehet elhagyni. A kabinet arra is felhívja a figyelmet, hogy a 65 évnél idősebb állampolgárok csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerboltokat, piacokat és gyógyszertárakat, és ezeken a helyeken ebben az időszakban mások nem tartózkodhatnak. - A hanghívásban az is elhangzik, hogy ezek a szabályok a járvány lelassítását célozzák - közölte Dömötör Csaba.