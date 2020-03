Nem még volt annyira megbecsült tevékenység a kutyasétáltatás, mint karantén idején

Európában több országban vezettek be kijárási korlátozásokat a vírus terjedésének megakadályozása miatt, így van ez Romániában is. Míg Magyarországon egyelőre csak ajánlás, hogy aki teheti, maradjon otthon, addig keleti szomszédainknál tilalom lépett érvénybe, mindenki csak igazolással és nyomós indokkal hagyhatja el lakóhelyét. Az emberek boldogan mozdulnak ki a bezártságból, de a kutyások most különösen szerencsések. Az AFP fotóriportere a bukaresti sétáltatókat mutatja be.