Csökkentette a légszennyezést a koronavírus az Egyesült Királyságban is

A háromhetes karantén alatt új környezetéhez szoktatták a Romániából Szlovéniába költöztetett újabb állatot. Az állatvédők még 10 példányt szeretnének betelepíteni a következő négy évben.

Katalin áttelepítése egy olyan nemzetközi projekt keretében valósult meg, amelynek célja, hogy Európában helyreállítsák a nagyon meggyérült helyi hiúzpopulációkat. A háromhetes karanténra a szakemberek szerint azért van szükség, hogy a szabadon engedett vadállatok megmaradjanak az adott területen, és hajlandóak legyenek keveredni az ott élő helyi hiúzokkal.

A projekt indulása óta négy hiúzt telepítettek át Szlovéniába és Horvátországba. A ragadozó macskafélék a Goru, Doru, Alojzija és Katalin nevet kapták. Az állatvédők összesen 14 példányt szeretnének betelepíteni a Dinári-hegységbe és a délkeleti Alpokba, hogy biztosítsák a helyi hiúzpopulációk nagyobb genetikai sokszínűségét – közölte a szlovén erdészeti szolgálat.

A betelepített állatokat telemetrikus (műholddal követhető) nyakörvvel látják el, hogy meg lehessen figyelni a viselkedésüket a természetben. Az elsőként Szlovéniába érkezett Goru tavaly májusban már sikeresen be is illeszkedett a helyi populációba, és párosodott egy nősténnyel, Tejával. Amint azt egy januári genetikai vizsgálat igazolta, kölykük is született. Katalint, a második Szlovéniába költöztetett hiúzt a következő négy évben még tíz példány követi majd.