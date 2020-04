Nem szűnik a tesztelési válság az Egyesült Királyságban

A statisztikusok szerint a koronavírusban elhunytak tényleges száma 25 százalékkal is meghaladhatja a hivatalos adatokat.

A szigetországban eddig több mint 25 ezer COVID-19 megbetegedést regisztráltak és a kórházba kerültek, egyben teszteltek közül több mint 1800-an nem élték túl a kórt. Az Office for National Statistics elemzői szerint a halálos áldozatok valós száma ennél 25 százalékkal magasabb, mert a hivatalos adatok csak a kórházban elhunyt, korábban ellenőrzött betegekre vonatkoznak, figyelmen kívül hagyva azokat, akik otthonukban és szociális intézményekben távoztak az élők sorából. A brit közvéleményt különösen megrázta két tizenéves, ráadásul alapbetegségben nem szenvedő fiú halála. Az eddigi legfiatalabb angol áldozat , Ismail Mohamed Abdulwahab szervezete négy nap alatt vesztette el a harcot a koronavírussal szemben a londoni King's College kórházban, "természetesen" úgy, hogy a fertőzésveszély miatt szülei el sem búcsúzhattak tőle. A saját kórja miatt változatlanul "fényesen elszigetelt" Boris Johnson a színfalak mögött saját kezébe vette a szégyenletesen rosszul teljesítő tesztelési rendszer bővítését. Míg Németország egy nap alatt 70 ezer személyt képes ellenőrizni, az Egyesült Királyságban kedden mindössze 8240 ember esett át a kulcsfontosságú teszten, részben a központosított eljárás, részben a vizsgálathoz szükséges reagens anyag országos hiánya következtében. Továbbra sem elégíti ki az igényeket az egészségügyi dolgozókhoz eljuttatott védőfelszerelések és a rendelkezésre álló lélegeztetőkészülékek száma. Becslések szerint az egészségbiztosító minden tizedik dolgozója maga is ágynak esett. Amire viszont London büszke lehet, az az ExCel kiállítási központban napok alatt berendezett, négyezer intenzív kezelésre szoruló beteg ellátására képes tábori kórház. A végtelen sorokban húzódó, monitorokhoz kötött ágyak látványa lenyűgöző. A Nightingale klinikára kizárólag már korábban lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos pácienseket hoznak be rövidesen a mentők.