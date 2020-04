Németországban hosszabbítanak, a lengyelek, ukránok, litvánok újabb korlátozásokat vezetnek be

Szerda estére a 74 ezret is meghaladta a koronavírussal fertőzött német állampolgárok száma.

Németország mind a 16 tartományában legalább az iskolai tavaszi szünet végéig, április 19-ig fenntartják az emberek egymás közötti közvetlen fizikai kapcsolatainak csökkentésére a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat - jelentette be szerdán Berlinben Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után. Mint mondta, a regisztrált fertőzöttek számának alakulásban ugyan tapasztalható egy enyhén pozitív trend, amely azonban még nem elég az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődésének elkerüléséhez. Ráadásul az új adatok szerint az intenzív ellátásra és lélegeztetésre szoruló betegek kezelése jóval hosszabb, mint korábban gondolták, átlagosan nagyjából két hét, ezért az igazolt fertőzöttek számának duplázódási idejét nem a korábban megcélzott tíz napra kell emelni, hanem jóval magasabbra. Németországban a Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerda este 74 508 volt az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) bizonyítottan fertőzöttek száma, ami 6328 esettel - 9,2 százalékkal - több azt egy nappal korábbi 68 180-nál. A vírus így továbbra is viszonylag lassan terjed, de az ütem kissé emelkedett az utóbbi napokat jellemző 7-8 százalék körüli szinthez képest. A vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatok száma továbbra is gyorsuló ütemben emelkedik, szerda estéig 821 haláleset köthető biztosan a Covid-19-hez, ami 139 esettel több az egy nappal korábbi 682-nél. A német szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői legközelebb húsvét után, április 14-én tekintik át együtt a helyzetet. Lengyelországban szerdától 20 ezer rendőr és másfél ezer katona ellenőrzi a mozgáskorlátozások szigorításának betartását, a nagyvárosokban ehhez drónokat is felhasználnak – erről Mariusz Kaminski lengyel belügyminiszter számolt be. Csütörtöktől a rendőrség alá rendelik az önkormányzati közterület-felügyeleteket is – tette hozzá. A szabályok megszegéséért kiszabható büntetést – ez akár 2,4 millió forintnak megfelelő pénzbírság, ismételt szabálysértés esetén szabadságvesztés is lehet – gyorsított eljárásban róják ki. Lengyelországban szerda délutánig 2420-ra nőtt a kimutatott fertőzések száma, az utóbbi 24 óra alatt 185 új esetet regisztráltak, ami 46-tal kevesebb az előző napi növekménynél. Eddig összesen 55 800, csak az utóbbi egy nap alatt 4300 vírustesztet végeztek. Négy új halálesetet jegyeztek fel, így eddig összesen 36 beteg hunyt el. Az elérhető adatok szerint 36 ember gyógyult fel. Ukrajnában a kormány szerdán úgy döntött, hogy további szigorításokat vezet be április 24-ig az egész ország területére a járvány terjedésének megfékezése érdekében, kötelezővé téve egyebek mellett a védőmaszk viselését a nyilvános helyeken. Az ukrán kabinet közleménye szerint az utcákon tilos lesz két embernél többnek egy csoportban haladnia. Ez alól kivételt csak azok kapnak, akik szolgálati feladatot látnak el, vagy gyermekeket kísérnek. Közterületen 16 évesnél fiatalabbak nem tartózkodhatnak ezentúl felnőtt felügyelete nélkül. A kormány megtiltotta ezenkívül a parkok, terek és üdülőövezetek látogatását. Ez alól kivételt csak a házi állatok sétáltatása képez, amit egy személy végezhet. Nem látogathatók a sportlétesítmények és játszóterek sem. Litvánia szerdán a nemzetközi személyforgalom felfüggesztéséről hozott döntést. Aurelijus Veryga egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint április 4-től leállítják a légi és kompforgalmat is, a Klaipeda és a németországi Kiel között közlekedő komp kivételével. Az áruforgalmat zavartalanul továbbra is átengedik a külföldiek előtt már korábban lezárt határokon. A vilniusi parlament szerdán emellett megemelte a kijárási korlátozások és az egyéb járványügyi szabályok megsértőivel szemben kiróható pénzbírság mértékét. A vétkes magánszemélyek 500-tól 1500 euróig, vállalatok pedig 1500-tól 6000 euróig terjedő büntetéssel számolhatnak a jövőben.