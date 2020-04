Illiberális válságkezelés a szomszédban

A szerb válságkezelésnek máris megvan az első újságíró áldozata. A szerb rendőrség 48 órára őrizetbe vette a Nova.rs portál újságíróját, Ana Lalić-ot, aki egy kritikus cikket közölt a belgrádi kormány járványkezeléséről.

Az esetről, csütörtök reggel számolt be a szerb médiának a letartóztatott újságíró ügyvédje, Srdjan Kovacevic. Tájékoztatása szerint Lalić-ot azzal vádolják, hogy hamis információkat közölt, ami pánikot eredményezett. A szerdán megjelent írásban az újságíró azt állítja, hogy az újvidéki kórház dolgozói megfelelő védőfelszerelés nélkül dolgoznak, a kórház több alkalmazottja fertőzött lehet, az intézményben a gyógyszerellátás is hiányos. Az „Összeomlás szélén a Vajdasági Klinikai Központ” című írásban az újságíró egy név nélkül nyilatkozó orvos állítását közli. A cikk megjelenése után a kórház azonnal cáfolt és feljelentette az újságírót, akit szerdáról csütörtökre virradóan őrizetbe is vett a rendőrség. 48 órás letartóztatásának meghosszabbítását kérte a hatóság, arra hivatkozva, hogy szabadlábon újra elkövetheti ugyanazt a bűncselekményt, mondta a védőügyvéd. Meg nem erősített hírek szerint az újságírót csütörtök reggeli meghallgatása után szabadon bocsátották. Újságírói szakmai szervezetek és ellenzéki pártok követelték Ana Lalić azonnali szabadon bocsátását, akit a rendkívüli állapot rendelkezéseinek alapján vettek őrizetbe. Az eset nyomán ugyancsak csütörtök reggel Ana Brnabić kormányfő bejelentette, a szerb kormány Aleksandar Vučić elnök kérésére visszavonja a koronavírus-járvány miatti rendkívüli állapot idején történő tájékoztatásra vonatkozó, március 28-án kiadott rendeletet. A miniszterelnök azzal indokolta a döntést, hogy azt szeretnék, „ne vetődjön a gyanú árnyéka sem mindarra, amit az állam eddig tett”. Elmondása szerint a kifogásolt rendelet a polgárokat, az egészségügyi dolgozókat és a családokat egyaránt védte volna az álhírektől és az ellenőrizetlen információktól, visszavonása után pedig „az államnak jóval többet kell harcolnia majd a mindennap felbukkanó álhírek ellen”. A rendelet a rendkívüli állapot idejére központosította a járvánnyal kapcsolatos, Szerbiát érintő információkat, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy minden vonatkozó hírt csak a miniszterelnök vagy a válságtörzs tájékoztatással megbízott tagja közölhetett. Szerbiában naponta, 15 órakor tartják meg a válságtörzs tájékoztatóját, a legfontosabb bejelentéseket pedig Brabić kormányfő és Vučić elnök külön sajtótájékoztatókon jelentik be.