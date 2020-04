Johnson: A szűrések „masszív felpörgetésére” van szükség

A brit miniszterelnök közölte: ez jelenti a kiutat a járványból, és így lehet eljutni a vírus „rejtélyének” megfejtéséhez is.

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a szűrés jelenti a kiutat az új koronavírus okozta járványból, és így lehet eljutni a vírus „rejtélyének” megfejtéséhez is. Johnson, aki maga is elkapta a betegséget és Downing Street-i rezidenciáján, teljes elkülönítésben lábadozik a múlt hét óta, a Twitteren közzétett csütörtöki videoüzenetében kijelentette: a szűrés hozza majd el a győzelmet a vírus felett. Ehhez azonban a szűrések „masszív felpörgetése” szükséges, két okból: egyrészt antitestvizsgálattal ki kell deríteni, hogy ki esett már át a koronavírus-fertőzésen, mivel ez lehetővé teszi a munkába állást az újbóli fertőződés kockázata nélkül, másrészt azt is szűrni kell, hogy kinek van jelen a szerveztében a vírus, mivel így elejét lehet venni annak, hogy az állami egészségügyi szolgálat (NHS) nem fertőzött dolgozói feleslegesen kiessenek a munkából - mondta a brit miniszterelnök. A brit kormányt az elmúlt időszakban folyamatos érték bírálatok főleg a szűrőeszközök hiánya miatt. A brit orvosi kamara adatai szerint az NHS orvosainak negyede, az ápolószemélyzet 20 százaléka esett ki a munkából amiatt, mert vagy ők, vagy a velük egy háztartásban élők koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket mutatnak, és sokan ismét munkába állhatnának, ha szűréssel ki lehetne mutatni, hogy mentesek a Covid-19-et okozó vírustól.

A kormányt a szakmai szervezetek bírálták azért is, mert az egészségügyi személyzetnek nincs elég védőfelszerelése. Boris Johnson csütörtöki videoüzenetében elmondta: az utóbbi két hétben a kormány 397 millió egységnyi védőeszközt juttatott az NHS dolgozóinak. A miniszterelnök nem részletezte, hogy milyen felszerelésekről van szó, de hozzátette, hogy ezeket az eszközöket a hadsereg tartalékosai szállították az egészségügyi intézményekbe. A brit védelmi minisztérium csütörtöki bejelentése szerint a fegyveres erők háromezer tartalékosát mozgósították, mindenekelőtt olyan szakértőket, akik orvosi, mérnöki, számviteli vagy logisztikai támogatást tudnak nyújtani az egészségügynek. A hétvégén megnyílik Londonban az a hatalmas, négyezer személyes átmeneti koronavírus-kórház, amelyet a brit főváros legnagyobb fedett rendezvényközpontjában, a kelet-londoni ExCel csarnokban alakítanak ki a hadsereg segítségével. Emellett két hasonló, csak koronavírus-fertőzésben megbetegedett pácienseket ellátó több ezer személyes átmeneti kórház létesül a közép-angliai Birminghamben és az északnyugat-angliai Manchesterben is.