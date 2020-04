Behúzta a kéziféket a McLaren

A Forma-1-es mezőnyből elsőként a McLaren-istálló jelentette be, hogy csökkenti alkalmazottjai bérét, többeket pedig kényszerszabadságra küld.

Az évad első nyolc versenyét törölni vagy halasztani kellett, az istállók nem jutnak bevételhez, ráadásul érdemi munka sem folyik most a gyárakban. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko számítása szerint öt futam törlése például százmillió dolláros pénzkiesést jelent az istállóknak.A Mclarennél – amelynek főhadiszállásán körülbelül 4000 ember dolgozik – állítólag a két pilóta, Carlos Sainz és Lando Norris önként ajánlotta fel, hogy lemond a fizetése egy részéről.



„Ezek az intézkedések az állások rövid távú védelmére irányultak, annak érdekében, hogy a gazdaság fellendülésekkor az alkalmazottainkat teljes munkaidőre vissza tudjuk majd venni” – áll a McLaren közleményében.

Sajtóhírek szerint Lewis Hamilton, illetve a Ferrari kettőse, Sebastian Vettel és Charles Leclerc is kész lemondani a bére egy részéről.

Egyelőre megjósolni sem lehet, mikor kezdődhet el a 2020-as Forma-1-es szezon, a rajongóknak addig is be kell érniük e-sport versenyekkel. Március 22-én a Bahreini Nagydíjjal debütált a sportág hivatalos sorozata, amelynek következő állomása vasárnap 21 órától virtuálisan Ausztráliában lesz. Az esemény Vietnámi Nagydíj néven fut, az időmérőt, illetve a 28 körös versenyt azonban Melbourne-ben bonyolítják le, hiszen az F1 2019 játékban még nem szerepel a hanoi pálya.

A viadalon – amit ezúttal is képernyőre tűz az M4 Sport Wéber Gábor és Újvári Máté kommentálásában – a legutóbbihoz képest valódi F1-es pilóta is részt vesz: jelezte részvételét Charles Leclerc, Alex Albon (Red Bull), George Russell (Williams), Lando Norris (McLaren) és Nicholas Latifi (Williams) is.