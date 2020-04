Több mint 1 millió ember fertőződött már meg igazoltan koronavírussal világszerte

Furcsa világban élnek többé-kevésbé otthonainkba kényszerülve a szigetországban.

Még a robusztus egészséggel megáldott hetvenesek is "sebezhetőnek" minősülnek és 12 hetes karanténra ítéltettek, ám egész áprilisra nem találnak online időpontot élelmiszer-vásárlásaik megrendelésére. Ugyanakkor, bár oda be sem illene tenni a lábukat, a szupermarketek külön időrést tesznek hozzáférhetővé számukra. A koronavírus megfékezésére hozott drákói intézkedések bevezetése előtti és azokat követő napok pánik-vásárlásai szerencsére enyhülnek és már az első számú hiánycikkeknek számító WC papír és tojás is visszakerült a polcokra. Viszont még az élemedett korú nemzedék sem jut védőmaszkhoz. A közvéleményt közben egyre jobban aggasztják egyes rendőrkapitányságok túlkapásai. A parlamenten a múlt héten átzavart rendkívüli intézkedések értelmében a rendőröknek joguk van megállítani autósokat és pénzbüntetést kiszabni, ha az emberek a legközelebbi park helyett távolabb kívánják elvégezni egészségügyi sétájukat. Arra nincs felhatalmazásuk, de az elmúlt napokban ismételten megtörtént, hogy munkahelyeikre igyekvő dolgozókat küldtek haza, mert nem tudták bebizonyítani, hogy otthonról nem tudják ellátni feladatukat. Szélsőségesebb eset egy yorki nőé, aki a csütörtöki The Times szerint 660 fontos (273 ezer forint) pénzbírságot kapott, miután nem tudta megmagyarázni, miért tartózkodott szombat reggel Newcastle központi pályaudvarán. Lord Sumption, a Legfelsőbb Bíróság volt tagja a minap "szégyenletesnek" nevezte a Covid-19 járvány kapcsán autósok és gyalogosok ellen hozott drasztikus döntéseket, óva az Egyesült Királyság "rendőrállammá" válásától. Az állami egészségügy dolgozóinak tesztelési botránya az internetre kényszerítette a lakásában egyhetes önkaranténját töltő Boris Johnsont. Az otthon is öltönyt viselő, ám láthatólag nem a csúcson lévő kormányfőre nyomás nehezedik, amiért az NHS félmilliós stábjából mindössze kétezer emberen végezték el a vírustesztet, miközben már 125 ezren maradnak távol a munkától saját vagy hozzátartozójuk fertőzöttsége miatt. A konzervatív miniszterelnök "szomorú, szomorú napnak" nevezte szerdát, amikor egy nap alatt 563 személy vesztette életét. Beismerte, hogy a tesztelést "jelentősen fel kell futtatni", ha az Egyesült Királyság meg akarja állítani a vírusfertőzöttek számának növekedését. Szerda volt az első alkalom, amikor több mint tízezer briten végezték el a vizsgálatot. Csütörtökön a szakszervezetekkel folytatott egyeztetés alapján 36 ezer dolgozójának munkaviszonyát készült felfüggeszteni a British Airways - nemrég még a "világ legkedveltebb légitársasága". Gatwickről és a City Airportról már egyáltalán nem szállnak fel BA gépek. Az easyJet a hét eleje óta minden járatát szünetelteti, míg a Virgin Atlantic az államkasszához fordult segítségért jövője megmentése érdekében. A nap igazán drámai száma, hogy az elmúlt két hétben egymillió brit munkavállaló, az átlag kilencszerese folyamodott szociális segélyért. Jelentős részük egyéni vállalkozó, aki eddig kimaradt az állami segítségből.