Donald Trump kijelentette, hogy tanulmányozzák a WHO-nak nyújtott támogatás felfüggesztését

Az amerikai elnök szerint az intézményt nagyrészt az Egyesült Államok finanszírozza, az mégis erősen Kína-központú.

Washington „tanulmányozza” az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) nyújtott hozzájárulás felfüggesztési lehetőségét - közölte az amerikai elnök a Fehér Házban kedden este, a koronavírus elleni intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtótájékoztatóján. Donald Trump először azt jelentette ki, hogy kormányzata felfüggeszti anyagi hozzájárulását a szervezet működéséhez, majd néhány perccel később úgy fogalmazott: egyelőre tanulmányozzák ennek lehetőségét. - Azt nem mondom, hogy nem fogom ezt meglépni, tanulmányozni fogjuk a lehetőséget - hangoztatta. Trump kedden délután egy Twitter-bejegyzésében már élesen bírálta az ENSZ e szakosított szervezetét, Kína iránti elfogultsággal vádolva a WHO-t. A mikroblogon úgy fogalmazott, az intézményt nagyrészt az Egyesült Államok finanszírozza, az mégis erősen Kína-központú. Felemlegette azt is, hogy a járvány kitörésekor a szervezet azt tanácsolta, az Egyesült Államok maradjon nyitott Kína felé.

- Vajon miért adott nekünk a WHO ilyen elhibázott ajánlást? - kérdezte a bejegyzésben Trump.

Az amerikai elnök januárban felfüggesztette a légi közlekedést a két ország között. Az Egyesült Államok korábban többször is szemrehányást tett Kínának azért, hogy nem tájékoztatott már decemberben a járvány kitöréséről, és később azzal is megvádolta Pekinget, hogy nem adott teljes körű információkat a járványról. Kína washingtoni nagykövete a The New York Times című napilap vasárnapi számában véleménycikket írt, és ebben emlékeztetett, hogy korábban kellemetlen beszélgetések voltak a két ország között a járvány ügyében.

- De ma már kölcsönös a szolidaritás és az együttműködés - értékelte a nagykövet.

A sajtókonferencián az elnök kitért a járványhelyzetre és annak gazdasági következményeire. Félelmetes kihívásnak nevezve a Covid-19-et, azt mondta, hogy az új típusú koronavírus okozta betegség aránytalan mértékben sújtja az Egyesült Államok afroamerikai közösségeit. Anthony Fauci, a kormányzati munkacsoport tagja, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója hozzáfűzte, ez jelzi az egészségügyi aránytalanságokat. Azt mondta, a koronavírus elsősorban a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőkre, a cukorbetegekre, az elhízottakra veszélyes, és ezek a bajok elsősorban az afroamerikaiak körében gyakoriak.

- Ez nagyon szomorú, de pillanatnyilag csak annyit tehetünk ellene, hogy a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesítjük őket - mondta Fauci.

Trump közölte, hogy az országos stratégiai készletben 8675 lélegeztetőgép áll a tagállamok rendelkezésére, és az elkövetkező hetekben a szövetségi kormány 110 ezer újabb készüléket szállít a kórházakba. Megemlítette, hogy az Egyesült Királyság 200 lélegeztetőgépet kért Washingtontól. Az amerikai elnök bejelentette, hogy a kormányzat további 250 milliárd dolláros segélycsomag megszavazását kéri a kisvállalkozásoknak nyújtandó hitelek finanszírozására.

- Tekintettel a helyzet alakulására, erre szükségünk is lesz - fogalmazott.

A kisvállalkozások megsegítésére a múlt héten már jóváhagytak egy 350 milliárd dolláros segélycsomagot, de szavai szerint ez nem látszik elegendőnek. Az elnök a sajtókonferencián azt mondta, az új csomag segít megőrizni az amerikaiak munkahelyeit, és megkönnyíti a gyors és teljes talpra állást. Az amerikai kongresszus eddig három csomagtervet fogadott el a járvány miatti recesszió orvoslására, a legnagyobb a több mint 2000 milliárd értékű volt, amely közvetlenül a lakosságot segítő intézkedéseket is tartalmaz.