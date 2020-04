Lemondott az amerikai haditengerészet vezetője

Glenn Fine egyben a koronavírus-járvány következményeinek kezelésére létrehozott sürgősségi alapokat felügyelő független bizottság vezetője is volt.

Donald Trump amerikai elnök felmentette a Pentagon (védelmi minisztérium) belső ellenőrzésének vezetőjét, aki egyben a koronavírus-járvány következményeinek kezelésére létrehozott sürgősségi alapokat felügyelő független bizottság vezetője is volt. Trump még hétfőn elmozdította Glenn Fine-t a posztjáról, de az információ csak kedden került nyilvánosságra. A Glenn Fine vezette bizottság felügyeli azt a kongresszus által megszavazott több mint kétezer milliárd dolláros pénzügyi alapot is, amelyből a gazdaság élénkítését és az emberek anyagi nehézségeinek enyhítését finanszírozzák. A Pentagonban betöltött pozíciójából történő felmentésével Fine-nak automatikusan távoznia kell a független bizottság éléről is. Hivatalos indoklás nem hangzott el a döntés hátteréről, Dwrena Allen, a Pentagon egyik szóvivője amerikai újságírók kérdésére csak annyit mondott: „Fine már nem szolgál a bizottság elnökeként, mert nem szolgál többé a minisztériumi pozícióban sem”. A szóvivő hozzátette: Glenn Fine továbbra is minden erejével a minisztérium koronavírus elleni harcának erőfeszítéseire összpontosít. Fine feladatainak ellátására az amerikai elnök átmeneti időre a környezetvédelmi hivatal (EPA) belső ellenőrzésének vezetőjét nevezte ki. Donald Trump kedden is élesen bírálta az egészségügyi és emberi erőforrások minisztériuma főellenőrét, Christi Grimmet, miután annak hivatala hétfőn nyilvánosságra hozott jelentésében a többi között megállapította, hogy az amerikai kórházakban hiány van védőmaszkokból, védőköpenyekből és orvosi segédeszközökből. „Álhír” – írta az elnök kedden az egyik Twitter-bejegyzésében, megemlítve azt is, hogy Grimm az Obama-kormányzat idején is a tárcánál dolgozott. „Vajon jelentést készített a kudarcos H1N1 sertésinfluenza elleni küzdelem összeomlásáról is, amikor 17 ezer ember halt meg?” – fogalmazott Trump a mikroblogban. Az amerikai elnök már a hétfői sajtókonferenciáján is bírálta az egészségügyi minisztérium jelentését, amelyet a konferencián jelenlévő Brett Giroir admirális, a tárca államtitkára szintén visszautasított. Giroir szerint a jelentésben foglalt megállapítások valószínűleg a járvány kezdeti szakaszában szerzett tapasztalatokon alapultak.