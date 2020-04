Trump megtalálta a járvány felelősét: a WHO miatt nem hatékony a védekezés

Az amerikai elnök világképe egyszerű: ami jó, az neki köszönhető, ami rossz, arról mások tehetnek.

Donald Trump új ellenséget talált, aki miatt nem elég hatékony a koronavírussal szembeni amerikai védekezés. Republikánus politikusok napok óta az ENSZ Világegészségügyi Szervezete ellen hangolják az elnököt, aki kedd esti tájékoztatóján azt mondta, hogy a WHO „félrekezelte” a járványt, és különben is túl nagy benne Kína befolyása, úgyhogy megfontolja az amerikai pénzügyi támogatást. Amikor rákérdeztek, hogy ez bölcs dolog-e a pandémia idején, Trump azt felelte, hogy nem mondta, amit fél perccel korábban minden tévénéző hallott. Nem ez volt az egyetlen furcsa megjegyzése, azt is állította, hogy nem tudott gazdasági tanácsadója, Peter Navarro január végi, az akkor Kínában már tomboló járvány elleni intézkedéseket sürgető feljegyzéséről. A félmillió amerikai halottat jósló dokumentum válasz nélkül maradt, mire Navarro néhány héttel később újabb feljegyzést írt, amelyben már 1,2 millió halálesettel számolt. Ebben az időben Trump kicsinyíteni igyekezett a veszélyt és azt állította, hogy a kormány ellenőrzése alatt tartja a helyzetet. A Washington Post szerint Trump januárban hírszerzési jelentéseket is kapott a járványról. Trump elnök lecserélte a Pentagon megbízott főfelügyelőjét, aki hivatalánál fogva a válságkezelő gazdasági csomag végrehajtását ellenőrző bizottság elnöke is lett volna. Ez arra utal, hogy az elnök nem tűri a pénz elköltésének semmilyen külső ellenőrzését. Az Egyesült Államokban már 400 ezernél több igazolt fertőzést és 13 ezernél több halálesetet regisztráltak. New Yorkban két napja csökken a megbetegedések számának növekedése, ami némi reményt jelent arra, hogy a járvány lassan gyengülni kezd. Ugyanakkor új, veszélyes gócok vannak kialakulóban New Orleansban, Chicagóban és Detroitban. Bár nem mindenhol vezetnek statisztikát a betegek bőrszínéről, ahol igen, ott mindenhol kiderült, hogy a páciensek és a halálesetek között nagyon erősen felülreprezentált a fekete lakosság. Ez a gyengébb anyagi és egészségi helyzetre, a rossz táplálkozási és életviteli szokásokra vezethető vissza. Az utolsó pillanatig tartó jogi huzavona után Wisconsinban kedden megtartották az előválasztást. Az állam demokrata párti kormányzója még hétfőn délután is megpróbálta elérni a halasztást, ám a republikánus többségű törvényhozás a bírósághoz fordult. A helyi és a szövetségi Legfelső Bíróság pártvonalak mentén hozott döntései aztán nem csak a halasztást tiltották meg, de a levélszavazás határidejének meghosszabbítását is. A republikánusok azért ragaszkodtak a szavazáshoz a járvány idején is, mert egyúttal több állami tisztségre, köztük a helyi Legfelső Bíróság egyik tagjára is lehetett szavazni, márpedig a jobboldal esélyei rendszerint annál jobbak, minél alacsonyabb a részvétel. A járvány miatt eleve csak kevés szavazókör volt nyitva, Milwaukeeban például a szokásos 180-ból csak öt és azokban is a Nemzeti Gárda tagjainak kellett beugraniuk a pánik miatt inkább otthon maradó állami tisztviselők helyett. Így aztán hosszú órákat álltak sorban azok, akik az életveszély ellenére élni kívántak demokratikus jogukkal. Az eredményeket csak a jövő hétre számolják össze, egyelőre részvételi adatot sem hoztak nyilvánosságra. Amikor Donald Trumpot a wisconsini eset kapcsán arról kérdezték, hogy szélesítik-e a levélszavazás lehetőségét a november 3-i elnökválasztásra, azt felelte, hogy a levélszavazás „borzasztó”, mert a rendszer „romlott”. Arra, hogy akkor miért levélben adta le voksát a floridai előválasztáson, az elnök azt felelte, hogy azért, mert joga volt hozzá.