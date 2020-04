Kilencven tonnányi segélyszállítmányt küldött Venezuelának az ENSZ

Nem esnek a rendelet hatálya alá azok a közintézmények, amelyeknek tevékenysége nélkülözhetetlen a járvány elleni küzdelemben.

A román kormány fél hónapos kényszerszabadságra küldi azokat a közalkalmazottakat, akik munkájuk természeténél fogva nincsenek abban a helyzetben, hogy az első vonalban vegyenek részt a koronavírus-járvány elleni küzdelemben – jelentette be Ludovic Orban román miniszterelnök szerdán este. A politikus a B1 kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjúban azt mondta: kabinetje már eldöntötte, hogy a közalkalmazottak felváltva fognak kényszerszabadságra menni. Kifejtette, hogy az elvi döntés megszületett, jelenleg a részleteket pontosítják, és hamarosan elfogadnak egy sürgősségi kormányrendeletet. Hozzátette: a jogszabály vonatkozik majd a központi és a helyi közigazgatásra, valamint azokra az állami intézményekre is, amelyek a parlament alárendeltségébe tartoznak. Leszögezte: nem esnek a rendelet hatálya alá azok a közintézmények, amelyeknek tevékenysége nélkülözhetetlen a járvány elleni küzdelemben. Közölte: minden érintett intézményben két csoportra osztják az alkalmazottakat, egyik felük 15 napig biztosítja a működést, a másik csoport erre az időre kényszerszabadságra megy, majd 15 nap múlva cserélnek, és azok dolgoznak, akik az első szakaszban kényszerszabadságon voltak. A kényszerszabadságon lévő dolgozók a bérük 75 százalékát kapják meg. A kormányfő szerint az intézkedést azért vezetik be, hogy ezzel is akadályozzák a járvány terjedését. Virgil Popescu gazdasági miniszter szintén a B1 csatornának azt mondta, hogy az intézkedésnek költségmegtakarítási vonzata is van, hiszen a kényszerszabadságon lévő közalkalmazottak két hétig nem fognak különböző pótlékokat sem kapni, amelyek igencsak megemelik az alapbérüket. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a versenyszféra szolidaritását kérték, így az a természetes, ha a közszférában dolgozók is szolidaritásról tesznek bizonyságot. A versenyszférában a munkáltatók március közepétől több mint egymillió dolgozó munkaszerződését függesztették vagy bontották fel.