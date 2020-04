Így módosul a Margitszigetet érintő járatok közlekedése a hosszú hétvégén

Pénteken újabb 200 teszt eredménye érkezik meg a budapesti idősotthonba.

– Szörnyű volt, mint egy filmben, csak ez éppen velünk történt meg. Tetőtől-talpig védőruhába és védőmaszkba burkolózott gondozók és mentősök válogattak az idős lakók között. A tesztek eredménye ugyanis kódszámmal érkezik meg az adatvédelem okán, így azokat kellett először személyekhez párosítanunk, azután a fertőzötteket az Országos Mentőszolgálat regionális vezetőjének utasítása szerint kivinni az őt elszállító mentőkocsihoz vagy a buszhoz. A szobákban maradottak zokogtak. Többségük évek óta él ugyanazokkal az emberekkel, megszokták egymást és most azt kérdezgetik, hogy mi lett az elszállítottakkal, meghalt-e valaki, mikor hozzák vissza Irma nénit, Lajos bácsit és mi nem tudunk semmit mondani. Se nekik, se a hozzátartozóknak – meséli a Pesti úti otthon egyik neve elhallgatását kérő dolgozója. A fertőzöttek némelyikéről egyelőre azt sem tudni, hol van most. Tegnap azt mondták Gy. Németh Erzsébet szociális ügyekért felelős főpolgármester-helyettesnek, hogy mindenkit a Korányi Pulmonológiai Intézetbe szállítottak, de később ez nem nyert megerősítést. A hozzátartozóknak egyébként még azt sem mondhatták meg a gondozók, hogy a Korányiba viszik őket, nehogy félretájékoztassák őket, mert lehet, hogy végül máshová kerülnek. De azt, hogy hová máshová, nem árulták el. A Pesti úti idősotthonból a Népszava belső információi szerint eddig összesen 154 lakót vittek el, de ma érkezik meg újabb 200 teszt eredménye, így szinte bizonyos, hogy újabb gondozottakat kell elszállítani. Az intézmény is erre készül. A pontos számokat azonban egyelőre nem ismerik. Tegnap is csak akkor tudták meg, amikor Müller Cecília országos tisztifőorvos náluk járt és megkapta az adatokat. Szakmai forrásainak szerint egyébként ha csak egy héttel korábban végzik el a teszteket, akkor a fertőzöttek száma a fele lehetne. Mint arról tegnap beszámoltunk, az első 18 fertőzöttet Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be április 3-án, a fővárosi önkormányzat erre rögvest megrendelt 200 tesztet. Karácsony Gergely online sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy a kórházból sokszor úgy kerülnek vissza az idősek az idősotthonokba, hogy nem végezték el rajtuk a koronavírus- tesztet, holott többször kérte a kormányt és a népegészségügyi hatóságokat, hogy csak negatív teszttel kerülhessenek vissza. (Az Emmi által kiadott útmutató szerint csak akkor kell tesztelni, ha a lakó nem közvetlenül abból az otthonból került kórházba, ahová visszaviszik. Ha igen, akkor nem tagadható meg a visszavétele, de 14 napra el kell különíteni. Az idősotthonokban egyébként március 17-én rendeltek el kijárási, felvételi és látogatási tilalmat.) Müller Cecília országos tisztifőorvos kedden jelentette be, hogy elrendelte az intézmény még nem szűrt lakóinak és dolgozóinak tesztelését. A tegnapi eredmények drámai képet mutattak, így a lakókat tömegesen kellett kórházba szállítani. A mai újabb teszteredmények okán hasonlóra számítanak az intézményben. Az előzetes tájékoztatás szerint három kórházba viszik majd a fertőzötteket, de egyelőre nem tudni, pontosan melyik háromba. A negatív tesztet produkáló lakók az otthonban maradnak és két hétig szoros megfigyelés alatt tartják őket. Naponta többször hőmérőznek és meg is vizsgálják őket. Közben az épület egészét fertőtlenítik és átköltöztetik a nem fertőzött időseket, illetve a kórházból visszaküldötteket. Az egyébként is erős létszámhiánnyal működő intézmény dolgozói közül tucatnyi fertőzöttet találtak, ők otthoni karanténban vannak. De sajnos az intézményt ért támadások miatt olyan is akadt, aki felmondott. Nem bírták, hogy leköpik őket, miközben 16-18 órákat dolgoznak. De akadt olyan munkatárs is, akinek a házastársa került nehéz helyzetbe, mert a munkahelyén előírták neki, hogy csak akkor mehet dolgozni, ha visz egy negatív teszteredményt. Ezt persze saját költségén kellene elvégeztetnie. Tegnapi látogatásakor Müller Cecília országos tisztifőorvost is tájékoztatták a létszámhiányról, aki azt mondta, hogy akkor más fővárosi intézményből rendeljenek át ide gondozókat. Csakhogy minden fővárosi idősotthon létszámhiánnyal küszködik, és járvány idején egyik intézményvezető se mond le szívesen a munkatársairól. Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes tegnapválaszolva elmondta, hogy a fővárosi idősotthonok túl vannak már több vizsgálaton, amit a kormányhivatal indított, de mindig mindent rendben találtak. Az otthonokban az idősek megfelelő ellátást kapnak, és szabályszerű az is, ahogyan a betegekkel bánnak, az előírás szerint különítik és ápolják azokat, akik megfertőződtek. A Pesti úti otthonban az orvosi ellátás folyamatos, a főváros biztosítja az intézmény számára szükséges további orvosi szolgálat megszervezését, és a pluszköltségek fedezetét is. A teljes intézményben alkalmazzák az izolációs tervet. Akik teljesen felépültek, a negatív tesztek birtokában majd fertőtlenített szobákba térhetnek haza – hangsúlyozta a főpolgármester-helyettes, aki a mai bejárás alkalmával arra kérte az országos tisztifőorvos asszonyt, hogy biztosítsák a tesztelhetőséghez szükséges eszközöket, a kéz- és felületfertőtlenítő szereket, védekezéshez szükséges maszkokat, gumikesztyűk és köpenyek beszerzését. Ezekből rengeteg fogy és a korábbi rendeléseink szállítása akadozik. Ezenfelül azt is kérte, hogy hozzák nyilvánosságra a többi vidéki, egyházi és magánotthon fertőzöttségi adatait is. Gy. Németh Erzsébet úgy tudja, más idősotthonokban is voltak már halálesetek. (Hogy a többi ilyen intézményben hány fertőzött van, illetve hány halálesetet regisztráltak, azt a Népszava az operatív törzstől is megkérdezte, amennyiben lapunk választ kap, frissítjük cikkünket.)