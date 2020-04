Részegen halálra gázolták, majd sorsára hagyták a férfit Újcsanálosnál

A tűz a garázsról terjedt át.

Kigyulladt egy garázs és átterjedt a tűz egy házra Egerben a Borsitz utcában. Felrobbant egy gázpalack is. A tűzoltók nagy erőkkel oltanak - számolt be róla az Agria TV . Az Egri ügyek fényképeket és videót is közölt a feketén gomolygó füstről.