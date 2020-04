„A legtöbb roma nem a koronavírustól fél, hanem az éhségtől”

Szlovákiában vagy Olaszországban egész telepeket helyeznek karantén alá úgy, hogy az ottaniak még élelmiszerért sem hagyhatják el a lakóhelyüket. Levélben fordulnak EP-képviselők Ursula von der Leyen bizottsági elnökhöz.

Az európai roma közösségek is részesüljenek a koronavírus elleni sürgősségi támogatásokból, az Európai Bizottság pedig ítélje el azokat a megnyilvánulásokat, amelyek a romákat teszik felelőssé a járvány terjedéséért!, amelyet e hét elején Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek fognak elküldeni az Európai Parlament és a német Bundestag zöldpárti képviselői. A levél egyik kezdeményezője Romeo Franz, aki a német zöldeket képviseli az uniós törvényhozásban. Ő különösen azok miatt aggódik, akik túlzsúfolt, sokszor ivóvíz és szennyvíz-csatorna nélküli telepeken laknak Kelet- és Dél-Európa országaiban. Egészségügyi ellátás híján ezek a romániai, bulgáriai, észak-macedóniai és magyarországi falvak és táborok a járvány melegágyaivá válhatnak. A roma származású politikus szerint néhány európai államban a romákat kiáltják ki bűnbaknak, őket teszik felelőssé a járvány kialakulásáért. „Nemrég egy bolgár EP-képviselő azt híresztelte, hogy a romák terjesztik a vírust. Be is számoltam róla a parlament elnökének! Sok helyütt a média sugallja, hogy a vírust a vándorcigányok cipelik be az országba” – hangsúlyozta lapunknak Romeo Franz.