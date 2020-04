Szlovénia elhalasztja a korlátozások enyhítését

Jó hír viszont, hogy a Benelux-államokban egyre lassul a fertőzés terjedése.

Tovább emelkedett, meghaladta a négyezret a koronavírus-járvánnyal összefüggésben elhunytak száma Belgiumban, az újonnan regisztráltaké azonban jelentős csökkenést mutat. Luxemburg már hét egymást követő napja a járvány lassulásáról adott hírt. Hollandiában valamelyest szintén lassult a járvány terjedése. Belgiumban kedden 262 új halálesetet jelentettek a járvánnyal összefüggésben, közülük 90-en kórházakban, 171-en idősek otthonában hunytak el. A napi elhalálozások száma hétfőn 303, vasárnap 268 volt. A fertőzés következtében 4157-an hunytak el az országban. A közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 530 embernél volt pozitív a teszt eredménye, ami jelentősen elmarad a hétfőn jelentett 942, vagy a vasárnap közölt 1600-at is meghaladó adatnál. Jelenleg 31 119 fertőzöttet tartanak nyilván az országban. A kórházi ápoltak száma kis mértékben tovább emelkedett. A belga kórházak 9432 rendelkezésre álló ágyából jelenleg 5536-ot foglalnak el koronavírussal fertőzöttek, 143-mal többet, mint hétfőn. A kórházban ápoltak közül 1223 embert részesítenek intenzív ellátásban, mintegy 10-zel kevesebbet, mint előző nap. Az elmúlt napok adatainál valamivel kevesebbet, az elmúlt 24 órában 243 embert szállítottak kórházba, illetve a vasárnap közölt 477, a hétfőn közzétett 239-hez képest keddre 161 ember hagyhatta el a kórházat, eddig 6868-an.

Belgium továbbra is a tizedik helyen áll a világ országai között a regisztrált fertőzések számában. A koronavírus elleni küzdelemért felelős munkacsoport munkájáért felelős belga miniszter, Philippe De Backer irodája azt közölte,



Belgium valamennyi idősotthonának összes, mintegy 210 ezer lakóján elvégzik a koronavírus-tesztet. Ez Flandriában, az ország északi, falamand nyelvű régiójában több mint 121 ezer, Vallóniában, az ország déli, francia nyelvű részében mintegy 70 ezer tesztelést jelent.

A tesztelés és a laboratóriumi vizsgálat mintegy három hetet vesz igénybe. Eddig 7500 tesztet végeztek az ország idősotthonaiban.

Hollandiában valamelyest lassult a járvány terjedése. A vasárnap jelentett 1323 új esethez képest a hétfőn közzétett adatok szerint 1174, keddre pedig 996 új fertőzöttet azonosítottak az országban. A Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint jelenleg 26 712 a fertőzöttek száma, és 2823 halálos áldozata van a betegségnek. Az elhalálozások száma is enyhe csökkenést mutat, ugyanis amíg hétfőn 94-en, addig kedden 86-an haltak meg a járvánnyal összefüggésben. Az elmúlt napban 147 embert szállítottak kórházba, jelenleg 8729 kórházi ágyat foglalnak el a koronavírussal fertőzöttek. A rendelkezésre álló információk szerint eddig mintegy 300-an gyógyultak fel. Luxemburg már hét egymást követő napja a járvány lassulásáról adott hírt, azonban még a szigorú intézkedések ellenére is 11 újabb fertőzöttet azonosítottak a nagyhercegségben keddre virradóra. Számuk hétfőn szintén 11 volt, vasárnap 47, míg szombaton 108, pénteken pedig 81. Az összesítés szerint 3292 fertőzöttet tartanak nyilván az országban, valamint újabb három ember halálával 69-re emelkedett a halottak száma. Az áldozatok valamennyien idős, átlagosan 85 éves emberek. A Luxembourg Times című angol nyelvű luxemburgi hírportál arról számolt be, hogy a járvány következtében meghalt az uralkodócsalád egyik rokona. Henrik luxemburgi nagyherceg felesége, Maria Teresa nagyhercegnő nagybátyja Kubában, hétfőn hunyt el a betegségben. A napilap arról is beszámolt, hogy noha a kormány a hét folyamán ad tájékoztatást arról, miként kívánják feloldani a járvány visszaszorítását célzó intézkedéseket, kedden már felvehették a munkát a Goodyear gumiabroncsgyár dolgozói. Paulette Lenert egészségügyi miniszter azt mondta, a védekezést szolgáló intézkedések fokozatos feloldásának stratégiája készül, azonban arra figyelmeztetett, hogy a lakosság nagy türelmére van szükség, ugyanis az ország továbbra is válsághelyzetben van.