Túllépte a kétmilliót a koronavírus-fertőzöttek száma

Nyolc óra alatt több mint 18 ezer új fertőzöttet regisztráltak, ezzel meghaladta a kétmilliót a hivatalosan elismert betegek létszáma.

Már világszerte 2000984 koronavírus-fertőzöttet tartanak számon – derült ki szerda délután, a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem i nteraktív járványtérképéből és összesítéséből. Mint a Népszava beszámolt róla, szerda reggel kilenc előtt még 1,982 millió betegről tudtak, vagyis a fertőzöttek száma, vagyis nyolc óra leforgása alatt 18432 új esetet rögzítettek. A vírus kedden összesen több mint 61500 embert fertőzött meg.

A legtöbb esetet továbbra is az Egyesült Államokban tartják nyilván: 609696 betegről és 26059 halálesetről tudnak – vagyis a betegek száma 274 fővel, a halottak száma azonban csupán három fővel emelkedett a lapunk által is közölt reggeli adatokhoz képest. Az USA-ban eddig 3,12 millió tesztet végeztek, ebből közel 500 ezret a járvány által leginkább sújtott New Yorkban. A gyógyultak száma délután ötig 49966 fő - ebben az halmazban nincs változás reggel óta, vagy az egyetem nem töltött fel róla új adatokat.

Spanyolországban 177633 fertőzöttről és 18579 halálesetről tudnak,

vagyis a reggeli óráktól számolva 3573 új beteget és 324 új halálesetet jelentettek.

A gyógyultak száma 70853, vagyis 3349 új gyógyult esetről számoltak be, közel annyiról, ahány új fertőzött is van. Mint az MTI is beszámol róla, az országban két hét szünet után megkezdték a munkát a nem létfontosságú ágazatokban, például az építő- vagy az autóiparban dolgozók. A spanyol közszolgálati televízióban elhangzott becslés szerint országosan mintegy kétmillió munkavállaló tér vissza a munkába a napokban. Az országban a járvány miatt kihirdetett szükségállapot egyelőre április 25-én éjfélig van érvényben, de újbóli meghosszabbítása várható.

Olaszországban 162488 betegről, 21067 halottról és 37130 gyógyultról számoltak be szerda délután- vagyis, a jelek szerint itt sem töltöttek fel új, országra szabott adatokat. A kormány keddtől engedélyezte a könyvesboltok, papír-írószer üzletek és a bababoltok újranyitását. Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio és a déli Campania tartomány azonban ennyit sem enyhít az óvintézkedéseken, ott májusig semmilyen bezárt üzletet nem nyit újra.