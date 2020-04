Ujhelyi szavazást indít az uniós források felhasználásáról

Az MSZP EP-képviselője öt olyan uniós projektet mutat be példaként, amelyet a kormány átcsoportosíthat a koronavírus elleni védekezésre.

A választópolgárok kezébe tenné a döntést az MSZP azzal kapcsolatban, hogy az egészségügyi védekezésre vagy feleslegesnek tűnő beruházásokra költenék inkább az uniós forrásokat – közölte szombaton Ujhelyi István, a párt európai parlamenti képviselője a Facebook-oldalán. Rámutatott: az Európai Unió hatékonyan cselekszik a veszélyhelyzetben, és a „kormányzati hazugságokkal” szemben minden lehetséges eszközt a tagállamok rendelkezésére bocsájt a hatékonyabb védekezés érdekében. Ujhelyi emlékeztetett, hogy az EU mentőcsomagjaiban legalább 12 olyan eszköz, illetve program van, amelyet Magyarország is igénybe vehet és amely segíti a járvány elleni védekezést, valamint a gazdaság helyreállítását, illetve a bajba jutottak megsegítését. „Az egyik ilyen lehetőség, hogy a magyar kormány szabadon átcsoportosíthatja azokat az uniós forrásokat, amelyeket korábban ugyan más célokra kért és kapott, de most ettől függetlenül minden egyes centjét a védekezésre fordíthatja. Csak az a kérdés, hogy az Orbán-kormány hajlandó-e ezeket az összegeket most átcsoportosítani és felesleges látványberuházások, oligarcha-barátoknak előre odaígért projektek vagy elhalasztható programok helyett olyan azonnali fejlesztésekre, illetve szociális juttatásokra költeni, amelyek hatékonyan segítik a járvány elleni harcot” – fogalmazott. Az EP-képviselő bejelentette: online szavazást indított annak érdekében, hogy a választópolgárok közvetlenül is véleményt mondhassanak arról, ők mire költenék inkább a felszabadult uniós forrásokat. Ujhelyi a saját képviselői oldalán létrehozott szavazás során öt olyan uniós projektet mutat be példaként, amelyet a kormány – ha akarja, akkor – átcsoportosíthat a koronavírus elleni védekezésre. Ilyen például az közel kétmilliárd forint, amely jelenleg „nemzeti kastély- és várprogramra” áll rendelkezésre, vagy az a tizenhárom-milliárd forint, amelyet a Miniszterelnökség költhetne el kormányzati kommunikációra, de szerepel a felsorolásban egy tizenegymilliárdos összes is, amelyet bürokráciacsökkentésre használhatna a kormány, most azonban akár lélegeztető-gépek beszerzésére is elköltheti az EU jóváhagyásával.