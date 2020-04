Cseh államfő: Egy évig zárva kellene tartani a határokat

A döntést Jacinda Ardern, az ország miniszterelnöke jelentette be hétfőn.

Új-Zéland a jövő héttől enyhíthet az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) miatt több mint egy hónapja életbe léptetett korlátozásokon – jelentette be hétfőn Jacinda Ardern, az ország miniszterelnöke újságíróknak. A bejelentés szerint a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat – amelyek a legszigorúbbak között vannak világszerte – a tervek szerint április 27-től csökkentik, a szűkebb körűek további 2 hétig lennének érvényben, és május 11-én a kormány várhatóan további enyhítésekről dönt. Ardern kiemelte: a túl korai enyhítések nagyon károsak lennének. Úgy vélte, minél tovább tart a karantén, annál valószínűbb, hogy a feloldása után nem kell újra bevezetni. A bejelentés után az új-zélandi dollár árfolyama körülbelül fél százalékot emelkedett. Az enyhébb szabályok lehetővé teszik majd például az építőipar és az erdészet területén a tevékenység újraindítását, továbbra sem lazítanak viszont a társadalmi korlátozásokon. A kereskedelem egyelőre továbbra is az online és a telefonos rendelésekre korlátozódik. Az iskolák részben kinyithatnak, de csak a 10. évfolyamig, és továbbra sem lesz kötelező a bejárás. Legfeljebb tíz fő részvételével engedélyezik az esküvőket és a temetéseket is. Az 5 millió lakosú Új-Zélandnak a járványra adott gyors válasszal sikerült ellenőrzése alatt tartania a terjedést. Hétfőn csak 9 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel az igazoltan fertőzöttek száma 1440. Az elmúlt 24 órában nem jelentettek újabb halálesetet, a járványban így eddig 12-en haltak meg. Új-Zéland egyike azon országoknak, ahol a 100 000 emberre jutó legkevesebb fertőzést regisztrálták. Az egy főre jutó szűrések száma is igen magas: már több mint 85 000 embert teszteltek. A vírus reprodukciós rátájának értéke – amely azt mutatja meg, hogy egy fertőzött átlagosan mennyi embernek adja tovább a fertőzést – 0,48, ami szintén alacsonynak számít.