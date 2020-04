A Pesti úti otthonban 223 lakó fertőzött, és már 23-an haltak meg a koronavírus miatt

Cikkünk folyamatosan frissül.

Tovább növekedett a budapesti Pesti úti idősotthonban a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma – derült ki az operatív törzs hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján.

Kiss Róbert alezredes közölte, hogy az elmúlt 24 órában 750 esetben rendeltek el hatósági házi karantént, így 11 240 van összesen az országban. A szám némileg csökkent az utóbbi napokban. A rendőrségi ellenőrzések száma viszont növekszik. 3945 szabálysértés ügyében intézkedett a rendőrség hétvégén, így összesen már több mint 23 ezer intézkedés volt az országban. Budapesten nem tapasztaltak nagy szabálysértéseket. A kijárási korlátozásokat a rendőrség tapasztalata szerint a fővárosban jobban betartották, mint az ország többi részében. Vasárnap két repülőgép érkezett Budapestre védőfelszereléssel, az egyik Sanghajból, a másik Szöulból.

Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 1984 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 idős krónikus beteg, így már 199-en haltak meg a vírus következtében. Gyógyultan 267-en távoztak a kórházból. Jelenleg 811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 60-an vannak lélegeztetőgépen. Az országos tisztifőorvos közölte, hogy a Pesti úti idősotthonban a jelenlegi állapot szerint 223 fertőzött, 19 dolgozó érintett, és 23 fő hunyt el a vírus következtében. A bentlakók második körös tesztelését elvégezték, ennek eredményét Müller Cecília szerint holnap be is jelenthetik. Elmondta, hogy az otthonban legalább egy hétig bizonyítottan nem volt főállású orvos, ezt a kapott dokumentáció áttekintése alapján közölte. Hozzáfűzte, hogy további vizsgálat szükséges az ügyben. Orbán Viktor vasárnap azt mondta, május 3-án tetőzhet Magyarországon a járvány. Müller Cecília azt mondta, hogy valóban lehetséges, hogy akkor lesz a járvány a csúcsán, utána pedig több napig ugyanannyi betegszám várható. A kórházi ágyakról közölte, hogy a betegágyhoz gépekre, orvosi berendezésekre, humán erőre, orvosokra is szükség van, és ezek a folyamatok most zajlanak. Megjegyezte, hogy már 1600 fő jelentkezett önkéntesként az egészségügyben, és több mint 250 egészségügyissel szerződést kötöttek, illetve több mint 13 ezer egészségügyi dolgozót pedig átképeznek. Újságírói kérdések: Az országos tisztifőorvos érdeklődésre azt válaszolta, hogy ivóvízben jellemzően nem terjed a vírus, mert felhígul, de szennyvízben már kimutatták. Müller Cecília szerint elviekben nem kizárt, hogy a légkondin keresztül terjedjen a vírus, ezért most nem nagyon ajánlja a használatát. Jelenleg 19 idősotthont tartanak nyilván, ahol megjelent a vírus, ebből nyolc Budapesten található. Arra a kérdésre, hogy ha közvetlenül az érettségi előtt, május 3-án tetőzik a járvány, akkor biztonságos-e megtartani a vizsgákat, Müller Cecília elmondta, hogy egy modell alapján számították ki a várható tetőzést. Arra készülnek, hogy akkor már az ellátórendszer is készen álljon. Elmondása szerint a fertőzések többsége idősotthonban van, máshol nem nagyon terjed, ezért az operatív törzs nem javasolja az érettségi elhalasztását. Érdeklődésre közölte, hogy naponta 55 mentő jár tesztelni az országban.